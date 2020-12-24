Немецкая церковь извинилась события 400-летней давности

50 немецких городов, включая Лейпциг и Кельн, осудили зверства церкви и реабилитировали казненных по подозрению в колдовстве. Фото: pixabay.com

В баварском Айхштетте католическая церковь извинилась за сожжение и пытки женщин, которых с XV по XVIII в. обвиняли в колдовстве.

Архиепископ Айхштетта назвал события 400-летней давности "кровавой раной в истории церкви" и заявил, что в честь жертв откроют памятный мемориал, пишет The Independent.

Церковь города поддержала кампанию реабилитации жертв "охоты на ведьм", которую в Германии запустили в 2011 году. Сейчас более 50 немецких городов, включая Лейпциг и Кельн, осудили зверства церкви и реабилитировали казненных по подозрению в колдовстве. В некоторых городах изменили названия улиц в честь реабилитированных.

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В городе Салеме, штат Массачусетс, 22 сентября 1692-го судили "ведьм". За 14 месяцев в колдовстве обвинили 172 человека. Английским законодательством колдовство считали уголовным преступлением. Обвиняли всех подряд - от нищих к представителям власти. Против ведьм свидетельствовали зажиточные крестьяне и рабы, слуги и дети.