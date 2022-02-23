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четверг, 24 февраля 2022 00:46

Разрушенный вокзал и грузовики возле театра - как выглядел оккупированный Львов
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Gazeta.ua собрала фотографии оккупированного нацистами Львова
Фото: Fortepan
Фото сделано в 1942 году
Монумент королю 1950 перевезли в Польшу

Gazeta.ua собрала фотографии оккупированного нацистами Львова.

Фото сделано в 1942 году.

На них можно увидеть полуразрушенный железнодорожный вокзал, оперный театр, драматический театр, современный Проспект свободы, площадь Рынок и памятник королю Яну ІІІ Собескому.

Монумент королю в 1950 году перевезли в Польшу. Сейчас он стоит в Гданьске. Во Львове на месте скульптуры в 1992 году возвели памятник Тарасу Шевченко.

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Вокзал сильно пострадал во время войны. Его полностью отстроили в 1957 году. Интерьеры вокзала сильно изменили, но сохранился дебаркадер над перронами.

Gazeta.ua собрала фото, которые представитель армии Российской империи сделал во время Первой мировой войны в Галиции. Фотографии сделал офицер Игнатий Фудаковский. Он происходил из рода польских помещиков, живших в Украине.

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