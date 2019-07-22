Разгромили крупнейший невольничий рынок

Казаки захватили Кафу 1616 Фото: global-analityk.com

Гетман Войска Запорожского Петр Конашевич-Сагайдачный захватил Кафу - теперь Феодосия в Крыму 22 июля 1616 года. Тогда город принадлежал Крымскому ханству и считался самым крупным невольничьим рынком. Десятки христианских рабов ежедневно переправляли во владения Османской империи. Там женщины попадали в султанский гарем, мужчины становились рабами на галерах. Детей превращали в янычар.

В июле Сагайдачный вместе с казаками на 150-ти чайках отправился в морской поход. Они разгромили несколько турецких галер и 22 июля высадились на берегу близ Кафы. Передовые части казаков отвлекали стражей городских ворот. Они назвались султанским подразделением, которое направляется на войну в Иран. В это время другие части перебрались за стены и убили часовых, запустив войско во внутрь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Церковь под стенами крепости Каменец-Подольского заложил гетман Сагайдачный

Казаки ворвались в город и захватили цитадель. Они грабили лавочки и освобождали невольников. В тот день тысячи людей на чайках отправились в земли Речи Посполитой. Среди них были не только украинцы, но и русские, сербы, болгары, молдаване. Поэт Кассиян Сакович в стихотворении 1622-го "На жалобный погреб благородного рыцаря Петра Конашевича-Сагайдачного" писал:

"Він за гетьманства свого взяв був місто Кафу —

Цісар турський там зазнав немалого страху!

Чотирнадцять тисяч він ворога розбив,

Одні каторги палив, іншії топив".

"Ремесленникам, купцам, шинкарям ... приказываем, чтобы не назывались казаками, и изымаем их от себя и в будущем таких в нашу армию принимать не будем", - писал казацкий гетман Петр Конашевич-Сагайдачный в одном из универсалов 1617. Потому что имел цель: создать с разбойников-запорожцев действенную армию и оформить их в отдельное общественное сословие. Всю свое гетманство пытался, с одной стороны, преодолеть высокомерное упрямство Варшавы, а с другой - усмирить произвол Запорожья.