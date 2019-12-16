Разгадали тайну древней фрески

Ученые разгадали тайну 3600-летней фрески дворца Акротири на острове Тира в Эгейском море. Дворец построили представители минойской цивилизации. Полученные данные говорят, что древние культуры торговали и обменивались идеями географически шире чем считалось.

На фресках изображены обезьяны, которых в островной Греции не было. Сначала их приняли за египетских оливковых бабуинов, поскольку минойцы имели контакты с древним Египтом. Однако, новейшие исследования приматологов доказали, что на рисунках изображен серый лангур. На это указывает своеобразный мех и хвост в S-образной форме, сообщает New Scientist.

Лангуры жили и живут в южной Азии в нынешнем Непале, Бутане и Индии, и особенно в долине реки Инд, где в эпоху бронзы проживала Индская цивилизация. В то время была передовой, имела большие города и развитые системы водоснабжения.

"Посещали ли Инд минойские греки? Я не была бы удивлена, если в будущем мы найдем доказательство прямого контакта, но сейчас таких нет. Возможно все было и наоборот", - говорит археолог Мари Пареджа.

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Имеют и другое предположение. Центром обмена между Грецией и Индом могла быть Месопотамия. Греки могли увидеть лангуров там.

"Это свидетельство долгосрочной торговли, отношений с этими далекими районами. Даже в эпоху бронзы, кажется, было много обмена между отдельными цивилизациями.", - добавляет Пареджа.

Автор: By Joanbanjo Представители минойской цивилизации изобразили индийских обезьян в эпоху бронзы - 3,6 тыс. лет назад

Археологи обнаружили тронный зал, казну и металлургическую мастерскую в руинах минойского дворца на острове Крит. Минойская цивилизация существовала с III - II тыс. до н.э. Названа в честь царя-талассократа Миноса Великого. Дворец раскопали еще в 1982-м, но сейчас под ним обнаружили остатки более ранних построек. В помещениях нашли части трона, колонны, драгоценности, печатки, ритуальную керамику и бронзовые статуэтки.