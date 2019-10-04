Раскопали дворец древнейшей европейской цивилизации

В минойском дворце нашли тронный зал и казну Фото: nplus1

Археологи обнаружили тронный зал, казну и металлургическую мастерскую в руинах минойского дворца на острове Крит. Минойская цивилизация существовала с III - II тыс. до н.э. Названа в честь царя-талассократа Миноса Великого.

Дворец раскопали еще в 1982-м, но сейчас под ним обнаружили остатки более ранних построек. В помещениях нашли части трона, колонны, драгоценности, печатки, ритуальную керамику и бронзовые статуэтки, сообщает N+1

Здание 1600-х гг. до н.э. располагалось на высоте 1 тыс. м. над уровнем моря, на склоне горы Ида. Здесь могли останавливаться древние паломники к Идейской пещере. По древним мифам, богиня Рея прятала в ней маленького Зевса от его отца Кроноса, который пожирал своих сыновей.

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Сами минойцы известны, как представители первой развитой цивилизации в Европе. Имели письменность, обладали техниками изготовления бронзы. Строили многоэтажные дворцы с канализацией. Занимались морской торговлей с материковой Грецией, Египтом и Кипром.

Закат цивилизации около 1550-го до н.э. связывают с извержением вулкана и сильными землетрясениями, которые вызвали большие цунами. Те смывали поселения на Крите. Ослабленных минойцев завоевали выходцы с материковой Греции.

Талассократия - форма государства, устройство которой связано с морем из-за нехватки земли.

Представители минойской цивилизации имели европейские корни. К такому выводу пришли ученые из Вашингтонского университета. Исследователи провели анализ ДНК останков людей, живших на территории Крита 4 тыс. лет назад. По словам специалистов, исследование показало, что минойцы были выходцами с севера.