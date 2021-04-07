Разбомбили сельскую школу

Воздушные войска Израиля в 1970 осуществили 118 боевых вылетов на самолетах F-4E Phantomна в Египет. Фото: Israel HAP

Начальную школу в египетском селе Бахр-эль-Бaкара разбомбили воздушные войска Израиля 8 апреля 1970-го. Погибли 46 детей и более 50 получили ранения. Сама школа была полностью разрушена.

11 июня 1967-го закончилась Шестидневная война Израиля с Сирией, Египтом и Иорданией, на стороне которых выступили также Ирак, Алжир и Кувейт. Израиль завоевал Синайский полуостров, Сектор Газа, Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и Голанские высоты. В 2,5 раза увеличил свою территорию. Однако бомбардировки и военные действия продолжались после завершения войны. Египет хотел вернуть Синай. Вдоль линии прекращения огня происходили эпизодические столкновения между Израилем и Египтом.

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Израильские ВВС с января по апрель 1970-го совершили 118 боевых вылетов на цели в Египье. Пять бомб и две ракеты "земля-земля" поразили одноэтажную школу в селе Бахр-эль-Бaкара. Впоследствии правительство Израиля оправдовалось, что это была человеческая ошибка. Пилоты и разведка думали, что школа была замаскированной египетской военной базой. Зато египетское правительство считало, что это спланированное военное преступление. Из 130 детей, которые посещали школу, 46 были убиты. Наказание никто не понес.

7 июня 1967 в ходе "Шестидневной войны" израильтяне захватили Стену плача в Восточном Иерусалиме. 10 июня Совет Безопасности ООН добилась прекращения огня всех враждующих стран - Израиль согласился на прекращение боевых действий в тот же день, а Египет - на следующий.