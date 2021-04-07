Разбомбили сельскую школу

 
Ексклюзивы
1/5
Вандалы повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Вандалы повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Просмотров: 1035
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 423
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Просмотров: 504
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Просмотров: 774
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
6 Просмотров: 1035
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
Просмотров: 1791
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просмотров: 225
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
1 Просмотров: 306
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
Просмотров: 882
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Просмотров: 2206
Фото
Все фото
12
3
3
6
25
Как выглядел в древности замок, который превратили на психбольницу
Как выглядел в древности замок, который превратили на психбольницу
Рыцарь из Запорожья. Как украинец Станислав Гордон стал международным экспертом по историческому фехтованию
Рыцарь из Запорожья. Как украинец Станислав Гордон стал международным экспертом по историческому фехтованию
Раскопали колодец возрастом 2 тыс. лет
Раскопали колодец возрастом 2 тыс. лет
Победителю Олимпийских подарили стадо баранов
Победителю Олимпийских подарили стадо баранов
Какие марки выпускала Подпольная почта Украины
Какие марки выпускала Подпольная почта Украины
Видео
Все видео
Нашли высеченную на камне древнюю карту части Европы
Нашли высеченную на камне древнюю карту части Европы
Террористы захватили Донецк
Террористы захватили Донецк
Фонд гарантирования вкладов продает старинные золотые монеты
Фонд гарантирования вкладов продает старинные золотые монеты
Показали военный корабль, лежащий на глубине 6,5 км
Показали военный корабль, лежащий на глубине 6,5 км
Основали кибервойска
Основали кибервойска
Интервью
1/5
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 252
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Просмотров: 234
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1764
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 279
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 1278
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
07 апреля 2021
Просмотров: 486
Хороша робота
Сусід Василь вісім місяців працював у Польщі. Мусив повернутися, коли дружина Юлія приревнувала. Ми водимо дітей в один садок. – Думала, ...
четверг, 08 апреля 2021 08:20

Разбомбили сельскую школу

  Комментировать
Разбомбили сельскую школу
Воздушные войска Израиля в 1970 осуществили 118 боевых вылетов на самолетах F-4E Phantomна в Египет. Фото: Israel HAP

Начальную школу в египетском селе Бахр-эль-Бaкара разбомбили воздушные войска Израиля 8 апреля 1970-го. Погибли 46 детей и более 50 получили ранения. Сама школа была полностью разрушена.

11 июня 1967-го закончилась Шестидневная война Израиля с Сирией, Египтом и Иорданией, на стороне которых выступили также Ирак, Алжир и Кувейт. Израиль завоевал Синайский полуостров, Сектор Газа, Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и Голанские высоты. В 2,5 раза увеличил свою территорию. Однако бомбардировки и военные действия продолжались после завершения войны. Египет хотел вернуть Синай. Вдоль линии прекращения огня происходили эпизодические столкновения между Израилем и Египтом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стену плача Израиль захватил на второй день войны

Израильские ВВС с января по апрель 1970-го совершили 118 боевых вылетов на цели в Египье. Пять бомб и две ракеты "земля-земля" поразили одноэтажную школу в селе Бахр-эль-Бaкара. Впоследствии правительство Израиля оправдовалось, что это была человеческая ошибка. Пилоты и разведка думали, что школа была замаскированной египетской военной базой. Зато египетское правительство считало, что это спланированное военное преступление. Из 130 детей, которые посещали школу, 46 были убиты. Наказание никто не понес.

7 июня 1967 в ходе "Шестидневной войны" израильтяне захватили Стену плача в Восточном Иерусалиме. 10 июня Совет Безопасности ООН добилась прекращения огня всех враждующих стран - Израиль согласился на прекращение боевых действий в тот же день, а Египет - на следующий.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Разбомбили сельскую школу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
апреля

Разбомбили сельскую школу

Самое читаемое
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
6
 Просмотров: 25119
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ 3 Просмотров: 11880
Кличко выдал очередной &quot;шедевр&quot; в прямом эфире
Кличко выдал очередной "шедевр" в прямом эфире
 2 Просмотров: 10242
На этой неделе готовятся к полной остановке работы маршруток
На этой неделе готовятся к полной остановке работы маршруток Просмотров: 8325
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
15
 Просмотров: 6633
История
Создают 3D-модели исчезнувших мест Львова
Создают 3D-модели исчезнувших мест Львова Просмотров: 81
Как выглядел в древности замок, который превратили на психбольницу
Как выглядел в древности замок, который превратили на психбольницу
12
 Просмотров: 2034
Вандалы повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Вандалы повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
 Просмотров: 1035
Британская королева под наркозом родила принца
Британская королева под наркозом родила принца
 Просмотров: 387
Увеличили количество мест лишения свободы
Увеличили количество мест лишения свободы
 Просмотров: 135
Больше всего комментируют
34
"Будет только хуже" - Кремль отреагировал на заявление Зеленского о членстве в НАТО
6
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
5
НАТО - это единственный путь к завершению войны в Донбассе - Зеленский
4
Похищение судьи Чауса: при чем здесь Смирнов?
3
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ
Голосов: 251
Голосование Куда планируете поехать после всех карантинов
  • К морю. В теплые края
  • В туристические города Европы
  • Буду путешествовать по Украине
  • Навещу родителей / родственников
  • Буду работать. На поездки нет денег
  • Мне карантин не мешал путешествовать
Просмотреть