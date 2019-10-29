Расстреляли организатора отрядов добровольцев

Петр Дерещук действовал на Уманщине под общим командованием Главного атамана Холодного Яра Герасима Нестеренко-Орла Фото: Twitter

Атамана Холодноярской Республики и деятеля УНР Петра Дерещука расстреляли на Соловках 29 октября 1929-го. Мужчина проводил активную борьбу против большевиков на Уманщине.

Несмотря на окончание национально-освободительной борьбы УНР в 1921-м, украинское население не сложило оружия. Повстанческие отряды действовали во многих местностях. Именно поэтому чекисты получили задачи по их нейтрализации. В марте 1924 года отряд Дерещука попал в засаду, а его самого схватили.

Атамана осудили за контрреволюционную деятельность к 10 годам лагерей, однако через 3 года получил амнистию. Переехал в Киев, где работал в Научной библиотеке при Академии наук. Повторно мужчину арестовали в 1929-м при пересмотре дела. Обвинили в антисоветской деятельности. Выслали на Соловки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Политзаключенных начали свозить в Соловецкий монастырь

Там заключенные готовили восстание известное как "Кремлевская заговор". Назван в честь главного лагеря Соловков - Кремля. Должны были нейтрализовать наблюдателей и убежать в Финляндию. Среди участников нашелся доносчик, в результате действий которого заговор был раскрыт. Всех его участников расстреляли 29 октября.

Второй зимний поход армии УНР начался 25 октября 1921-го. Общее командование осуществлял генерал-хорунжий Юрко Тютюннык. В ноябре кавалерия большевистского генерала Григория Котовского окружила украинцев под поселком Базар Житомирской области, часть военных попала в плен и отказалась перейти на сторону Красной Армии. За это 359 бойцов жестоко расстреляли под Базаром - событие известно как Базарская трагедия. Со смертью украинских патриотов завершилось национально-освободительное движение 1917-1921-х.