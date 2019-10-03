Расстреляли командира еврейской воинской части

Соломон Ляймберг (нижний ряд, в центре) защищал Украину от большевиков, белогвардейцев и поляков Фото: isrageo.com

Командира Еврейского куреня УГА Соломона Ляйнберга приговорили к расстрелу 3 октября 1937-го. Мужчина отличился в боях с поляками и большевиками.

Во время первой мировой войны служил в австро-венгерских войсках. С провозглашением Западно-Украинской Народной Республики возглавил еврейскую милицию в Тернополе.

Впоследствии назначен командиром Еврейского пробоевого куреня с 1,2 тыс. воинов. Его создали в июне 1919-го в разгаре Чертковской наступательной операции украинских воинов против поляков. В следующем месяце "армию Ляйнберга" перебросили на большевистский фронт. Они атаковали подконтрольное красным село Михальпиль - теперь Хмельницкой области, захватили в плен весь большевистский гарнизон.

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Воевал с большевиками под Хмельницким, Винницей, Бердичевом, Фастовом. Еврейский курень стал одним из первых, что вошел в пригород Киева вместе с частями УНР в августе 1919-го. Ляйнберг удерживал станцию ​​Святошино, но пришлось сдать позиции. Командование УГА, которое заняло Киев одновременно с белогвардейцами Антона Деникина, сдало город врагу - это событие известно как "Киевская катастрофа". Впоследствии Ляйнберг возглавлял свой курень уже в Красной Галицкой армии, позже стал офицером Красной Армии.

В 1937-м его расстреляют за участие в украинском освободительном движении. Именно тогда проходили сталинские репрессии против высшего офицерства СССР.

Белогвардейцы устроили еврейский погром в Фастове 23 сентября 1919-го. В городе погибло около 700 человек. В этот же день Директория УНР и правительство ЗУНР приняли решение начать военные действия против армии Антона Деникина.