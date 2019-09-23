Военные устроили погром в городе

Еврейский базар в Фастове в начале XX в. Фото: jewua.org

Белогвардейцы устроили еврейский погром в Фастове 23 сентября 1919-го. В городе погибло около 700 человек. В этот же день Директория УНР и правительство ЗУНР приняли решение начать военные действия против армии Антона Деникина.

До 22 сентября небольшой городок Киевской губернии находился под контролем большевиков. После активного наступления белогвардейским частям удалось выбить их за реку Ирпень.

Всех евреев города объявили пособниками красных и начали жестокие погромы. Первые двое суток донские казаки и другие вооруженные формирования громили базарные лавки и квартиры местных жителей. Командование не могло остановить их, так как продолжались боевые действия на окраинах.

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Через 2 суток ситуация вышла из-под контроля и началась резня с массовыми убийствами. Огонь от многочисленных поджогов уничтожил все здания, принадлежавшие евреям.

Активное участие в погроме принимали крестьяне из окрестных деревень. Они скупали награбленное у деникинцев и собирали то, что осталось ценного от убитых людей.

Части, которые совершили погром, пытались скрыть его перед командованием. Докладывали, что сооружения уничтожены из-за перестрелок с большевиками. Но офицеры заметили, что выгорели только еврейские кварталы, при этом все христианские здания были целыми.

После погрома части бандитов и убийц расформировали, но они вошли в другие формирования и продолжали подобную деятельность в Киеве и других городах в Украине.

Показали фотографии, которые сделали американские сотрудники Красного креста во время Гражданской войны на территории бывшей Российской империи 100 лет назад. Многие американцы сначала с энтузиазмом отнеслись к свержению царя и революции 1917-го. Сравнивали эти событие с американской революцией. Отношения с коммунистическим правительством очень скоро не сложились.