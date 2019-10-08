Расшифровали проклятие, которому 1,5 тыс. лет

Итальянский археолог Аттилио Мастрочинке расшифровал древнее проклятие найденное 70 лет назад на территории Израиля.
Тогда 1500-летний текст на свинцовой пластине назвали "проклятием танцовщицы", но разгадать полностью его не удалось, передает Media.Az.
Сейчас благодаря компьютерной программе, которая сделала множество фото с разных ракурсов текст стал более понятным для исследователей. Он написан на греческом языке и занимает 110 строк. Проклятие пытались наложить на танцовщицу Манну, которая выступала в цирке Кесарии.
"Свяжите ноги вместе, препятствуйте танцу Манны. Закройте ей глаза, свяжите руки и ноги, которые должны быть расслаблены, когда Манна будет танцевать в театре. Она должна двигаться медленно и потерять равновесие". - говорится в тексте.
Насылатель или насылательница проклятия просит помощи у древних богов. Обращается даже к египетскому богу Тоту и демонам неба, воздуха, земли, подземного мира, моря и рек.
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Историки рассказывают, что артисты Византийской империи принадлежали к разным партиям цирка - "белым", "зеленым", "красным" и "синим", между которыми была сильная конкуренция. Представителей партий византийского цирка считали историческими предшественниками современных футбольных хулиганов.
"Табличка подтверждает, что христианизация Римской империи не уничтожила магические практики", - говорит автор открытия.
Швейцарские и голландские археологи расшифровали иероглифическую надпись на лувийском языке.
Надпись сделали на заказ Купанта Куранта, Царя Великого города Миры. Около 1190 г. к н. е. царю удалось укрепить свой полис. Приказал штурмовать города на востоке от вассальных государств хеттов.
Царь использовал флот троянцев для атаки на прибрежные города. Троя начала строить флот и устраивать набеги на территорию современной Сирии, Греции и Израиля.
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