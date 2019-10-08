Расшифровали проклятие, которому 1,5 тыс. лет

"Проклятие танцовщицы" нашли около 70 лет назад на территории Израиля Фото: nauka.tv

Итальянский археолог Аттилио Мастрочинке расшифровал древнее проклятие найденное 70 лет назад на территории Израиля.

Тогда 1500-летний текст на свинцовой пластине назвали "проклятием танцовщицы", но разгадать полностью его не удалось, передает Media.Az.

Сейчас благодаря компьютерной программе, которая сделала множество фото с разных ракурсов текст стал более понятным для исследователей. Он написан на греческом языке и занимает 110 строк. Проклятие пытались наложить на танцовщицу Манну, которая выступала в цирке Кесарии.

"Свяжите ноги вместе, препятствуйте танцу Манны. Закройте ей глаза, свяжите руки и ноги, которые должны быть расслаблены, когда Манна будет танцевать в театре. Она должна двигаться медленно и потерять равновесие". - говорится в тексте.

Насылатель или насылательница проклятия просит помощи у древних богов. Обращается даже к египетскому богу Тоту и демонам неба, воздуха, земли, подземного мира, моря и рек.

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Историки рассказывают, что артисты Византийской империи принадлежали к разным партиям цирка - "белым", "зеленым", "красным" и "синим", между которыми была сильная конкуренция. Представителей партий византийского цирка считали историческими предшественниками современных футбольных хулиганов.

"Табличка подтверждает, что христианизация Римской империи не уничтожила магические практики", - говорит автор открытия.

Швейцарские и голландские археологи расшифровали иероглифическую надпись на лувийском языке. Надпись сделали на заказ Купанта Куранта, Царя Великого города Миры. Около 1190 г. к н. е. царю удалось укрепить свой полис. Приказал штурмовать города на востоке от вассальных государств хеттов. Царь использовал флот троянцев для атаки на прибрежные города. Троя начала строить флот и устраивать набеги на территорию современной Сирии, Греции и Израиля.