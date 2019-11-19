Раскрыли тайну последней нетронутой могилы европейского властителя

 
Ексклюзивы
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1575
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1656
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1116
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 11115
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
3 Просмотров: 1017
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1098
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 5778
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1917
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 1116
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1125
Фото
Все фото
21
5
7
9
9
Показали уникальные фото перезахоронения Стуса, Литвина и Тихого
Показали уникальные фото перезахоронения Стуса, Литвина и Тихого
Василий Сухомлинский имел аскетический быт и работал по ночам
Василий Сухомлинский имел аскетический быт и работал по ночам
Показали архивное видео парада во Львове
Показали архивное видео парада во Львове
В центре Львова открыли для посетителей здание XVI века
В центре Львова открыли для посетителей здание XVI века
Любви Астрид Линдгрен добивалась лесбиянка
Любви Астрид Линдгрен добивалась лесбиянка
Видео
Все видео
Ні корови, ні свині, тільки Сталін на стіні: история Украины за 5 минут без украшений и попсы
Ні корови, ні свині, тільки Сталін на стіні: история Украины за 5 минут без украшений и попсы
Создали ролик о помощнике Петлюры, который стал патриархом
Создали ролик о помощнике Петлюры, который стал патриархом
"Всегда засыпал с мыслью, есть что-то на завтрак": умер свидетель Голодомора Илько Корунец
"Всегда засыпал с мыслью, есть что-то на завтрак": умер свидетель Голодомора Илько Корунец
"Твое окно в этот день не останется пустым" - ко Дню памяти жертв Голодомора создали видео
"Твое окно в этот день не останется пустым" - ко Дню памяти жертв Голодомора создали видео
В Карпатах обнаружили немецкий самолет времен войны
В Карпатах обнаружили немецкий самолет времен войны
Интервью
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1575
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1098
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1125
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1386
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 4050
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 ноября 2019
Просмотров: 585
Мед на дивані
Тягнемо великий алюмінієвий бідон. Володька крекче: — Ох і важкий, зараза. Цікаво, що там? — Мед, — кажу коротко, щоби не ...
вторник, 19 ноября 2019 16:48

Раскрыли тайну последней нетронутой могилы европейского властителя

  Комментировать

В венском соборе Святого Стефана исследовали гробницу императора Священной Римской империи Фридриха III (1415 - 1493). Она считалась последней нетронутой в Европе. Внутри, кроме тела монарха, обнаружили корону, скипетр и державу.

Попасть во внутреннюю часть удалось с помощью миниатюрных камер. Их продвинули в отверстие, которое просверлили еще в 1969-м. Тогда пытались опровергнуть слухи что могила пуста, передает Archeology NN.

Предполагают, что корону изготовили в основном из позолоченного серебра. Она оказалась самым древним сохранившимся ныне образцом типа "Mitrenkrone". Была характерна для правящих представителей дома Габсбургов в последующие века.

Кроме символов власти над подданными, в могиле увидели чеканные монеты, большое распятие со статуэткой Иисуса и остатки материи.

Фридрих III правил Германией 53 года. Он был единственным Габсбургом, которого Папа Римский короновал императором в средневековой традиции. Ему принадлежит высказывание "Австрия должна править миром", но правление монарха историки не называют удачным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уникальный топор с трезубцем времен Руси продали на аукционе

Автор: APAweb/DOMBAUHUTTE ZU ST. STEPHAN
  Исследователи установили камеру в середине последней нетронутой могилы европейского властителя
Исследователи установили камеру в середине последней нетронутой могилы европейского властителя

Автор: APAweb/DOMBAUHUTTE ZU ST. STEPHAN
  Внутри гробницы Фридриха III нашли императорскую корону
Внутри гробницы Фридриха III нашли императорскую корону

Автор: APAweb/DOMBAUHUTTE ZU ST. STEPHAN
  Внутри гробницы Фридриха III нашли державу и скипетр
Внутри гробницы Фридриха III нашли державу и скипетр

Археологи убеждены, что обнаружили могилу второго короля Венгрии Петра Орсеоло (1011-1059-е). Мужчина происходил из древнего венецианского рода военачальников Византийской империи. Находку раскопали в склепе собора св. Петра и Павла в городе Печ, Венгрия. В гробнице не нашли никаких остатков. Их намеренно перенесли веками позже.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Раскрыли тайну последней нетронутой могилы европейского властителя». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
ноября

Преодолели все трудности - с российского лагеря в Киев привезли тела диссидентов

"Всегда засыпал с мыслью, есть что-то на завтрак": умер свидетель Голодомора Илько Корунец

В космическом корабле слушали гимн Украины

Самое читаемое
Гороскоп на 18-24 ноября: назвали знаки, которым будет везти больше всех
Гороскоп на 18-24 ноября: назвали знаки, которым будет везти больше всех
 Просмотров: 22725
Фильм ужасов в квартире: мужчина и женщина зарезаны, их сын - в петле
Фильм ужасов в квартире: мужчина и женщина зарезаны, их сын - в петле Просмотров: 15796
Какую работу предлагают работникам без опыта
Какую работу предлагают работникам без опыта Просмотров: 15399
Впечатляющий дизайн: 5 признаков грамотного интерьера
Впечатляющий дизайн: 5 признаков грамотного интерьера Просмотров: 14094
5 продуктов, которые нельзя есть натощак
5 продуктов, которые нельзя есть натощак 1 Просмотров: 12420
История
Как во время Голодомора украинцы меняли драгоценности на зерно
Как во время Голодомора украинцы меняли драгоценности на зерно
 Просмотров: 162
Сколько украинцев считают Голодомор геноцидом. Появился соцопрос
Сколько украинцев считают Голодомор геноцидом. Появился соцопрос Просмотров: 288
Ні корови, ні свині, тільки Сталін на стіні: история Украины за 5 минут без украшений и попсы
Ні корови, ні свині, тільки Сталін на стіні: история Украины за 5 минут без украшений и попсы
 Просмотров: 603
Создали ролик о помощнике Петлюры, который стал патриархом
Создали ролик о помощнике Петлюры, который стал патриархом
 Просмотров: 189
Преодолели все трудности - с российского лагеря в Киев привезли тела диссидентов
Преодолели все трудности - с российского лагеря в Киев привезли тела диссидентов
 Просмотров: 189
Больше всего комментируют
9
"На х*й иди" - Портнов жестко крыл матом и угрожал прокурорам(18+)
6
Богдан разочаровался во фракции "Слуга народа"
3
ГБР просит Раду разрешить привлечь Порошенко к уголовной ответственности
3
Оккупанты вернули Украине захваченные корабли
2
Транслировали Россия 24, поскольку "Володька разрешает": одесское кафе попало в скандал
Голосов: 1043
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua