Раскрыли тайну последней нетронутой могилы европейского властителя

В венском соборе Святого Стефана исследовали гробницу императора Священной Римской империи Фридриха III (1415 - 1493). Она считалась последней нетронутой в Европе. Внутри, кроме тела монарха, обнаружили корону, скипетр и державу.

Попасть во внутреннюю часть удалось с помощью миниатюрных камер. Их продвинули в отверстие, которое просверлили еще в 1969-м. Тогда пытались опровергнуть слухи что могила пуста, передает Archeology NN.

Предполагают, что корону изготовили в основном из позолоченного серебра. Она оказалась самым древним сохранившимся ныне образцом типа "Mitrenkrone". Была характерна для правящих представителей дома Габсбургов в последующие века.

Кроме символов власти над подданными, в могиле увидели чеканные монеты, большое распятие со статуэткой Иисуса и остатки материи.

Фридрих III правил Германией 53 года. Он был единственным Габсбургом, которого Папа Римский короновал императором в средневековой традиции. Ему принадлежит высказывание "Австрия должна править миром", но правление монарха историки не называют удачным.

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Автор: APAweb/DOMBAUHUTTE ZU ST. STEPHAN Исследователи установили камеру в середине последней нетронутой могилы европейского властителя

Автор: APAweb/DOMBAUHUTTE ZU ST. STEPHAN Внутри гробницы Фридриха III нашли императорскую корону

Автор: APAweb/DOMBAUHUTTE ZU ST. STEPHAN Внутри гробницы Фридриха III нашли державу и скипетр

Археологи убеждены, что обнаружили могилу второго короля Венгрии Петра Орсеоло (1011-1059-е). Мужчина происходил из древнего венецианского рода военачальников Византийской империи. Находку раскопали в склепе собора св. Петра и Павла в городе Печ, Венгрия. В гробнице не нашли никаких остатков. Их намеренно перенесли веками позже.