Наткнулись на гробницу короля

Автор: thehistoryblog.com Нашли вероятную гробницу короля Венгрии

Археологи убеждены, что обнаружили могилу второго короля Венгрии Петра Орсеоло (1011-1059-е). Мужчина происходил из древнего венецианского рода военачальников Византийской империи. Находку раскопали в склепе собора св. Петра и Павла в городе Печ, Венгрия. В гробнице не нашли никаких остатков. Их намеренно перенесли веками позже.

Команда ученых из музея Януса, что в Паннонии, надеялась найти местоположение первого собора. По летописям, его построили в XI в. Им удалось обнаружить стену под криптой, которая принадлежала первоначальной структуре древнего храма. Рядом за стеной нашли пустую могилу, сообщает The History Blog.

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В Венгрии в церковных склепах хоронили только основателей храмов или королей. Однако при строительстве нового храма остатки осторожно сняли для переноса на новое место. Ученые установили, что есть только 2 вероятных кандидата, которым могла принадлежали эта гробница: король Петр Орсеоло или Блаженный Мавр, второй епископ Печа. Однако Мавр умер около 1075-го после строительства современной церкви. Поэтому археологи убеждены, что это могила именно короля Венгрии. Окончательный ответ даст дальнейшее изучение гробницы.

Археологические раскопки крипт обнаружили остатки римского кладбища конца IV в. Они предполагают, что христианские практики достигли этого района Венгрии намного раньше, чем считалось.

Автор: hungarytoday.hu Нашли вероятную гробницу короля Венгрии

Археологи проводят раскопки древнего кургана на острове Англси что в Великобритании. Могильник датируется эпохой бронзового века - 2 тыс. до н.э. В мифологии связан с таинственным орденом магических жрецов природы - друидами. Остров усеян многочисленными каменными артефактами эпохи неолита и эпохи бронзы. Наиболее известной является проходная гробница Bryn Celli Ddu - Курган в темной роще, возрастом 5 тыс. лет.