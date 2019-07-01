Раскопали курган древних жрецов

Автор: livescience.com Раскопали древний кельтский курган

Археологи проводят раскопки древнего кургана на острове Англси что в Великобритании. Могильник датируется эпохой бронзового века - 2 тыс. до н.э. В мифологии связан с таинственным орденом магических жрецов природы - друидами.

Остров усеян многочисленными каменными артефактами эпохи неолита и эпохи бронзы. Наиболее известной является проходная гробница Bryn Celli Ddu - Курган в темной роще, возрастом 5 тыс. лет. Его раскопали еще 1928-1929-го. Однако археологи обратили внимание на курган, который находится в 50 м от знаменитой гробницы. Планируют использовать современные технологии, чтобы раскрыть подробности о людях, которые его построили, сообщает Live Science.

"Хотя курган намного старше, чем друиды - жившие около 2000 лет назад, если они вообще существовали - раскопки пролили новый свет на древних жителей острова Англси", - отмечает археолог Кардиффского университета Фиона Рейнольдс.

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Раскопки показали, что могильник построили гораздо позже, чем центральную гробницу, однако некоторые артефакты могут быть старше, чем она. Остров Англси наиболее известный своими друидами, которых описывал римский полководец Юлий Цезарь и историк Публий Корнелий Тацит.

Давние писатели изображали их как религиозных лидеров кельтов. Существует легенда, что мегалитические памятники, такие как гробница на острове Англси и Стоунхендж в Англии, построены именно друидами, однако современные археологи пришли к выводу, что их построили за тысячи лет до прибытия кельтов в Британию.

Сейчас на месте раскопа обнаружили куски неолитической керамики и остатки каменного топора.

Археологи нашли бронзовые кельтские топоры и прочие артефакты. Их возраст составляет около 3 тыс. лет. Оружие нашли в 44 км от города Тронхейм, Норвегия. Артефакты нашли археологи-любители Йоакимом и Йорген Корстадам из муниципалитета Схьердал. Оружие обнаружили с помощью металлоискателей. Возле села Хедра нашли 9 кельтских захоронений, наконечники копий, литейные формы и фрагменты "лоор "- старинного музыкального духового инструмента.