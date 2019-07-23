Раскрыли тайну артефакта с Черноморского побережья

 
Ексклюзивы
1/5
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 603
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
2 Просмотров: 1018
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1485
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
11 Просмотров: 5292
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
5 Просмотров: 6831
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
1 Просмотров: 3204
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
1 Просмотров: 16903
В штабе Вакарчука угощают салями и креветками
В штабе Вакарчука угощают салями и креветками
Просмотров: 3294
Гендиректор "1+1" ответил на слухи о назначении на должность главы КГГА
Гендиректор "1+1" ответил на слухи о назначении на должность главы КГГА
Просмотров: 585
Бюллетени в один ящик и забытый паспорт: как голосовали политические лидеры страны
Бюллетени в один ящик и забытый паспорт: как голосовали политические лидеры страны
Просмотров: 7498
Фото
Все фото
11
4
14
9
13
Как выглядели люди в древности - реконструкция
Как выглядели люди в древности - реконструкция
Нашли фундамент, сделанный из старинных надгробий
Нашли фундамент, сделанный из старинных надгробий
Как следили за временем в XVII в.
Как следили за временем в XVII в.
Как в старину варили сидр - подборка фото
Как в старину варили сидр - подборка фото
Расстреляны и закопаны - показали раритетные фото с мест преступлений
Расстреляны и закопаны - показали раритетные фото с мест преступлений
Видео
Все видео
Что видели астронавты перед посадкой на Луну - реконструкция
Что видели астронавты перед посадкой на Луну - реконструкция
В первом мультике показали прыгающую девочку
В первом мультике показали прыгающую девочку
Реставрируют трамвайные остановки, которым более 100 лет
Реставрируют трамвайные остановки, которым более 100 лет
Раскопали украинскую церковь XII века
Раскопали украинскую церковь XII века
Обнаружили остатки города, который упоминается в Библии
Обнаружили остатки города, который упоминается в Библии
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 846
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2169
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1062
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2763
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
22 июля 2019
Просмотров: 612
Усі коти на світі
— Вам із Миколою на годину роботи, — жінка переконує їхати до тестя в село Лісове. — Про все вже домовлено. Як спаде роса ...
вторник, 23 июля 2019 09:48

Раскрыли тайну артефакта с Черноморского побережья

1 Комментировать

Автор: segodnya.ua
  Обломок черноморского артефакта из Великобритании
Обломок черноморского артефакта из Великобритании

Археологи нашли загадочный артефакт в поселке Чедворт в Великобритании. Он представлял собой осколок зеленого стекла с узорами. Только сейчас ученым удалось определить происхождение предмета.

Результаты анализа, который провели эксперты со всего мира, показали, что артефакт является фрагментом бутылки. Ее создали на прилегающей к Черному морю территории. Использовали для хранения экзотических духов, передает Сегодня.ua.

Сосуд был длинным, имел овальную форму с острым концом. Подобные разбитые находки находили в Херсонесе - теперь Севастополь в Крыму. Также подобный артефакт в "форме рыбы" сохраняется в Корнижском музее стекла в Нью-Йорке.

Тот факт, что осколок обнаружили в развалинах виллы в Великобритании, указывает на то, что владельцем дома был богатый человек с высоким социальным статусом, поскольку он имел связи с людьми, живущими в отдаленных частях Римской империи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли клад, которому более 1,9 тыс. лет

Автор: gafferdistrict.com
  Примерный вид целого артефакта (справа)
Примерный вид целого артефакта (справа)

Археологи нашли родовое поместье леди Джейн Грей - родственницы короля Генриха VIII (1509-1547) и королевы Англии в 1553-м. Она правила в течение 9 дней. Здание 1520-го года находится в парке Бредгейт, Лестершир, Великобритания. Разные поколения семьи Греев прожили здесь более 200 лет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Раскрыли тайну артефакта с Черноморского побережья». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
июля

В столицу ввели 100 танков

Самое читаемое
Календарь Pirelli: обнаженные женские тела, которые вызывают желание
Календарь Pirelli: обнаженные женские тела, которые вызывают желание
25
 Просмотров: 34677
БДСМ-маски и голая грудь: Ирина Шейк и Адриана Лима обнажились для пикантной съемки
БДСМ-маски и голая грудь: Ирина Шейк и Адриана Лима обнажились для пикантной съемки
9
 Просмотров: 32864
Не понимала ни слова на украинском - сеть возмутила история с русскоязычным ребенком
Не понимала ни слова на украинском - сеть возмутила история с русскоязычным ребенком 3 Просмотров: 28980
&quot;Пора на порносайт&quot; - звезда сериала &quot;Школа&quot; Лиза Василенко обнажилась в сети
"Пора на порносайт" - звезда сериала "Школа" Лиза Василенко обнажилась в сети
5
 Просмотров: 18063
&quot;Слуга народа&quot; готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
 1 Просмотров: 16903
История
Как выглядели люди в древности - реконструкция
Как выглядели люди в древности - реконструкция
11
 Просмотров: 117
В столицу ввели 100 танков
В столицу ввели 100 танков
 Просмотров: 1188
Нашли фундамент, сделанный из старинных надгробий
Нашли фундамент, сделанный из старинных надгробий
4
 Просмотров: 1314
Как следили за временем в XVII в.
Как следили за временем в XVII в.
14
 Просмотров: 729
Нашли клад, которому более 1,9 тыс. лет
Нашли клад, которому более 1,9 тыс. лет Просмотров: 4977
Больше всего комментируют
16
"Я проголосовал за ЕС и НАТО" - Порошенко
11
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
9
Тимошенко проголосовала и не знает, кто будет премьером
6
"Вы пророссийский" - киевлянка на участке "наехала" на Разумкова
5
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
Голосов: 354
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua