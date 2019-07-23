Раскрыли тайну артефакта с Черноморского побережья

Автор: segodnya.ua Обломок черноморского артефакта из Великобритании

Археологи нашли загадочный артефакт в поселке Чедворт в Великобритании. Он представлял собой осколок зеленого стекла с узорами. Только сейчас ученым удалось определить происхождение предмета.

Результаты анализа, который провели эксперты со всего мира, показали, что артефакт является фрагментом бутылки. Ее создали на прилегающей к Черному морю территории. Использовали для хранения экзотических духов, передает Сегодня.ua.

Сосуд был длинным, имел овальную форму с острым концом. Подобные разбитые находки находили в Херсонесе - теперь Севастополь в Крыму. Также подобный артефакт в "форме рыбы" сохраняется в Корнижском музее стекла в Нью-Йорке.

Тот факт, что осколок обнаружили в развалинах виллы в Великобритании, указывает на то, что владельцем дома был богатый человек с высоким социальным статусом, поскольку он имел связи с людьми, живущими в отдаленных частях Римской империи.

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Автор: gafferdistrict.com Примерный вид целого артефакта (справа)

Археологи нашли родовое поместье леди Джейн Грей - родственницы короля Генриха VIII (1509-1547) и королевы Англии в 1553-м. Она правила в течение 9 дней. Здание 1520-го года находится в парке Бредгейт, Лестершир, Великобритания. Разные поколения семьи Греев прожили здесь более 200 лет.