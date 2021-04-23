Раскрыли секрет длительного хранения морских продуктов в древности

В древности люди рано научились консервировать устриц. Фото: pexels.com

Морских моллюсков научились консервировать в IV в.

К такому выводу пришли ученые, когда обнаружили много обломков раковин животных на месте древних поселений в пустыне Негев в южном Леванте, сообщает Journal of Archaeological Science.

В римско-византийском Средиземноморье употребляли много моллюсков. Но они быстро портились. Люди должны придумать способ хранить их при перевозке.

Археологи исследовали недавно обнаруженные обломки раковин моллюсков на стоянках в пустыне Негев. Они расположены далеко от моря. Находки дают много информации для изучения инфраструктуры международных торговых маршрутов.

В поселениях обнаружили 669 обломков. 479 происходили из Средиземного моря, 144 - из Нила, 46 - из Красного моря. 418 образцов получили из византийских слоев, а 237 относятся к раннеисламскому периоду.

Торговцам потребовалось бы несколько дней, чтобы доставить их с моря. Тогда их стали консервировать.

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