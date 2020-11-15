Раскопали захоронения воинственных женщин

На могильном комплексе Казановка-6 в Хакасии, РФ обнаружили захоронение женщин с оружием.
Захоронение относится к бронзовому веку, передает "Интерфакс".
"В этой могиле найдены предметы оружия, которые были у каждого из погребенных. А часть этих похороненных - женщины", - сообщил начальник археологической экспедиции, старший научный сотрудник Института археологии и этнографии Антон Выборнов.
Захоронение относится к кочевой Тагарской культуре. Ее представители занимались не только скотоводством, но и земледелием.
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"Это кочевники, скифы. Правда, для Тагарской культуры есть несколько нюансов - признаки оседлости населения этой культуры", - отметил археолог.
Раскопки проводились на месте расширения железной дороги.
В Новосибирской обл. России археологи обнаружили в захоронении времен бронзового века глиняную скульптуру, которая была расположена на плечи женщины.
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