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вторник, 02 марта 2021 13:44

Раскопали захоронения с людьми в необычных позах

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В аргентинской провинции Катамарка археологи раскопали 12 древних могил с захоронениями людей в скрюченных позах. Могилам более 6 тыс. лет.

Специалисты объяснили, что подобные практики по сравнению с сегодняшними могут показаться странными, но для тех времен являются вполне нормальными, сообщает Radio Cadena.

"Существовали различные методы захоронения в индивидуальных или коллективных могилах и различные положения тел. Некоторых людей чрезмерно сгибали, как в позе приседания, когда плечи сталкивались с коленями, другие скелеты вытянуты, разобщены и смешанны", - отметила археолог Литисия Кортес.

Автор: cadenagramonte.cu
  В Аргентине раскопали захоронения с людьми в необычных позах
В Аргентине раскопали захоронения с людьми в необычных позах

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Ученая добавила, что люди ежедневно жили рядом со своими умершими. Хоронили их на том же патио (открытом внутреннем дворике своего жилья - Gazeta.ua), где готовили пищу и изготавливали керамические изделия или орудия труда.

Во французском муниципалитете Ольна археологи обнаружили древнюю могилу ребенка, которого похоронили вместе с щенком. Захоронение датировали I в. н.э. - временами правления римских императоров Августа и Тиберия.

На момент смерти ребенку было 12 месяцев. Его положили в деревянный гроб, от которого остались только гвозди.

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