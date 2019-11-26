Раскопали захоронение женщины с необычными украшениями

Археологи обнаружили захоронение знатной англосаксонской женщины неподалеку кампуса Кентерберийского университета, Великобритания. Ей было около 20 лет.

У женщины обнаружили серебряно-гранатовую дисковую брошь кентийского типа. Такие украшения раздавались сторонникам королевской династии Кента. Предполагают, что гранаты могли привезти королевской семье из Шри-Ланки сообщает The History Blog.

Также, женщина носила ожерелье из янтаря и стекла, пояс с медной пряжкой и медный браслет. Рядом лежал и небольшой железный нож.

Ученые предполагают, что ее хоронили между 580 - 600 годами. Она была современницей и, вероятно, знакомой короля Кента Этелберта и его жены Берты, которая происходила из франков.

Известно, что местность, где обнаружили остатки женщины, использовалась как могильник еще в дохристианские времена. Там хоронили знатных англосаксов. Короли Кента продолжили сложившуюся практику даже после обращения народа к христианству. На этом месте построили церковь.

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Автор: thehistoryblog.com Украшения, найденные в захоронении знатной англосаксонской женщины

Автор: thehistoryblog.com Украшения, найденные в захоронении знатной англосаксонской женщины

Археологи обнаружили серию захоронений раннеминойской эпохи на Крите. Среди них неповрежденная каменная гробница женщины III тыс. до н.э. В захоронении нашли медное зеркало с ручкой из слоновой кости, медные шпильки и уникальное золотое ожерелье из 15 оливковых бусин.