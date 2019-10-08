Раскопали женское украшение, которому более 4 тыс. лет

Археологи обнаружили серию захоронений раннеминойской эпохи на Крите. Среди них неповрежденная каменная гробница женщины III тыс. до н.э.
В захоронении нашли медное зеркало с ручкой из слоновой кости, медные шпильки и уникальное золотое ожерелье из 15 оливковых бусин, сообщает Greek Reporter.
Ученые рассказывают, что такие гробницы являются чрезвычайно редкими и встречаются на острове только у древнего минойского города и центра цивилизации Кносса.
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В других частях холма обнаружили находки из других эпох, в частности резиденцию, разрушенную землетрясением в среднеминойской эпохе.
На греческом острове Крит археологи нашли несколько богатых захоронений возрастом 4- 4,5 тыс. лет. В одном из них были останки мужчины, рядом с которыми лежал короткий бронзовый меч. Позже к погребению "подселили" останки знатной женщины. Ее похоронили с ценностями: бусинами из золота, из серебра, хрусталя, сердолика и яшмы.
Археологи пришли к выводу, что придворцовое кладбище в Петрасе было самым большим минойским некрополем Крита.
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