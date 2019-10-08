Раскопали женское украшение, которому более 4 тыс. лет

Археологи обнаружили серию захоронений раннеминойской эпохи на Крите. Среди них неповрежденная каменная гробница женщины III тыс. до н.э.

В захоронении нашли медное зеркало с ручкой из слоновой кости, медные шпильки и уникальное золотое ожерелье из 15 оливковых бусин, сообщает Greek Reporter.

Ученые рассказывают, что такие гробницы являются чрезвычайно редкими и встречаются на острове только у древнего минойского города и центра цивилизации Кносса.

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В других частях холма обнаружили находки из других эпох, в частности резиденцию, разрушенную землетрясением в среднеминойской эпохе.

Автор: greece.greekreporter.com В неповрежденной гробнице минойской женщины нашли уникальное золотое ожерелье, которому более 4 тыс. лет

Автор: greece.greekreporter.com В неповрежденной гробнице минойской женщины нашли уникальное золотое ожерелье, которому более 4 тыс. лет

На греческом острове Крит археологи нашли несколько богатых захоронений возрастом 4- 4,5 тыс. лет. В одном из них были останки мужчины, рядом с которыми лежал короткий бронзовый меч. Позже к погребению "подселили" останки знатной женщины. Ее похоронили с ценностями: бусинами из золота, из серебра, хрусталя, сердолика и яшмы. Археологи пришли к выводу, что придворцовое кладбище в Петрасе было самым большим минойским некрополем Крита.