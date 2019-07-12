Раскопали захоронение ребенка, которому 800 лет

В ходе раскопок в центре Чернигова нашли детское захоронение времен Киевской Руси. Об этом сообщил глава проекта "Историческая правда" Вахтанг Кипиани.

"Центр Чернигова. Найдено захоронение ребенка времен Киевской Руси, XII век. Такое довольно редко бывает", - написал он в Facebook.

Под давлением грунта скелету повредило череп.

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Археологи проводят раскопки в Чернигове неподалеку проспекта Победы. Исследователи обнаружили несколько частных усадеб времен Киевской Руси XII-XIII в.

"Археологические исследования в центре Чернигова у "Даймонд клаба" продолжаются. Здесь в эпоху Киевской Руси располагались частные усадьбы. Об этом свидетельствуют следы забора, какие-то ямы, в заполнении которых найдены обломки керамики первой половины XII в. Выявлено более 500 артефактов, но самым большим и самым интересным объектом является подвал здания начала XIII в. Поскольку котлован здания полностью не был раскопан, то нельзя уверенно сказать, жилым он был или хозяйственным. Вероятно, перед нами первый этаж большой деревянной постройки ", - отметил археолог Игорь Игнатенко.