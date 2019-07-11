Наткнулись на подвал, заваленный вещами русичей

Автор: cheline.com.ua Керамика XII в. нейденная в черниговском раскопе

Археологи проводят раскопки в Чернигове неподалеку проспекта Победы. Исследователи обнаружили несколько частных усадеб времен Киевской Руси XII-XIII в.

"Археологические исследования в центре Чернигова у "Даймонд клаба" продолжаются. Здесь в эпоху Киевской Руси располагались частные усадьбы. Об этом свидетельствуют следы забора, какие-то ямы, в заполнении которых найдены обломки керамики первой половины XII в. Выявлено более 500 артефактов, но самым большим и самым интересным объектом является подвал здания начала XIII в. Поскольку котлован здания полностью не был раскопан, то нельзя уверенно сказать, жилым он был или хозяйственным. Вероятно, перед нами первый этаж большой деревянной постройки ", - отметил археолог Игорь Игнатенко. Об этом сообщает портал ЧЕLine.

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В домонгольскую эпоху котлован подвала засыпали землей с мусором. Именно он и является главным источником информации для ученых. Кроме всевозможных обломков горшков, в здании нашли большое количество фрагментов стеклянных браслетов - женских украшений конца XII - начала XIII в. Также точильные бруски из камня, пряслица - грузики на веретено с овручского шифера.

Также найдено пружинные ножницы и другие предметы из железа, бронзы и камня. Раскопки понемногу приближаются к перекрестку, у которого проходила древняя Любецкая улица, поэтому, возможно, самые интересные находки еще впереди.

Автор: cheline.com.ua Пружинные ножницы добытые с черниговского раскопа

Автор: cheline.com.ua В Чернигове нашли точильные бруски из камня.

Автор: cheline.com.ua Остатки женских браслетов найдены в Чернигове

Строители нашли неизвестный подземный ход на площади Почтовой в центре Ужгорода. Старинный подвал нашли при рытье котлована. Фотографиями с места в Facebook поделился закарпатский журналист Виталий Глагола. По его информации, когда-то на этом месте в XVIII веке находилась немецкая пивоварня Herrschaftliches Brauhaus - Пивной дом.