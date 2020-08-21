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суббота, 22 августа 2020 01:13

Раскопали уникальный античный театр

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Раскопали уникальный античный театр
В Турции нашли амфитеатр. Фото: hurriyetdailynews.com

Древний амфитеатр обнаружили в 2700-летнем городе Мастаура в Турции.

Здание похожа на римский Колизей, передает НВ.

Амфитеатр имеет диаметр около 100 м. Его повредили охотники за сокровищами.

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"Люди жили здесь около 2500 лет. Мастаура - важное древнее поселение, известное уже почти 200 лет. Когда европейские путешественники приезжали в Анатолию в 18 веке, они также побывали в Мастаури и делились информацией о ней. Когда мы изучили записи этих путешественников, наше внимание привлекли данные о том, что в Мастаури был амфитеатр. Затем мы активизировали наши исследования амфитеатра и около недели назад обнаружили местонахождение", - рассказал руководитель раскопок Седат Аккурнас.

Это единственный античный театр в Анатолии, который похож на Колизей. Турецкие ученые фотографируют артефакты, делают рисунки и измерения.

В Турции археологи нашли на развалинах древнего города Амориум кладовую времен Византийской империи. Ее использовали для хранения зерна.

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