Раскопали тоннель в склеп под церковью Богдана Хмельницкого

Фото: "Вголос"

В семейной церкви-усыпальнице гетмана Богдана Хмельницкого в Суботове Чигиринского района Черкасской области георадары зафиксировали старинный склеп.

Он находится на глубине более 2 м. Ученые предполагают, что это захоронение самого гетмана. Его искали более 300 лет, сообщает "Інститут просвіти".

"Интрига вокруг места захоронения Богдана Хмельницкого заключается в том, что в начале XVIII века в нескольких тогдашних исторических произведениях - Летописи Григория Грабянки и Черниговской летописи - было записано, что во время завоевания Украины польскими войсками 1664-го тело Богдана коварно выбросили из гробницы на пепелище по приказу коронного гетмана Стефана Чернецкого", - рассказал доктор исторических наук Тарас Чухлиб. Сам Чернецкий нигде не писал о выносе тела. Специалисты считают, что этого никогда не было.

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"Во время разведки в Свято-Ильинской церкви мы применяли один из самых распространенных и проверенных в мировой практике геофизических методов - метод высокочастотных электромагнитных зондирований, или георадарный метод. С помощью 4-х георадаров с разной рабочей частотой и, соответственно, разным разрешением и глубинностью обследовали пространство под полом церкви до глубины более 4 метра. Раньше не было возможности исследовать подземное пространство до такой глубины, не разрушая его. По результатам обработки данных георадарного зондирования получили четкое трехмерное изображение аномалии в центральной части церкви. Ее геометрия и размеры соответствуют объекту, похожему на склеп", - говорит кандидат геологических наук Ксения Бондарь.

Склеп Богдана Хмельницкого может быть первым найденным погребением среди потерянных захоронений украинских гетманов.

Памятник гетману Богдану Хмельницкому торжественно открыли на Софийской площади 11 июня 1888-го. Его приурочили к 900-летию введения христианства на Руси. В середине XIX в. украинская интеллигенция начала планировать установление памятника Хмельницкому. Оспаривали место. Одни предлагали Переяслав, где в 1654-м состоялась Переяславская рада. Другие - Киев, куда гетман торжественно въехал в декабре 1648-го после освобождения Правобережной Украины от поляков.