Раскопали остатки спортзала древних римлян

В турецком Измире археологи раскопали баню и спортзал ІІ века.
Исследователи из Измирского университета Катипа Челеби обнаружили руины древнего здания, сообщает AA.
Его использовали для различных физкультурных, социальных и культурных мероприятий. Здание построили в эпоху правления римского императора Адриана.
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Археологи объяснили, что во времена Римской империи бани-гимназии были обычным явлением. В эти места приходили люди разного возраста, тренировались в спортзале, боролись или участвовали в играх.
Археологи обнаружили тысячи новых артефактов при раскопках в ходе расширения линии метро, соединяющая Афины с Пиреем.
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