Раскопали остатки крупнейшего города Древнего Египта

Город заложили около 3,4 тыс. лет назад Фото: istpravda.com.ua

Группа археологов раскопала в Египте древний город, основанный фараоном Аменхотепом III (около 1391 - 1353 гг. до н.э.) Он является одним из крупнейших из когда-либо обнаруженных в стране.

Ученые подчеркивают, что город является вторым по значимости археологическим открытием после гробницы Тутанхамона. Предполагают, что назывался он "Возвышение Атона" и был самым крупным административным и промышленным поселением на западном берегу Нила, в районе Луксора. С Аменхотепом его связали неслучайно. На руинах сооружений сохранился кирпич с его печатью, передает "Историческая Правда".

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Пока удалось раскопать стены домов и целые комнаты, заполненные предметами повседневного обихода. Идентифицировать мастерскую, пекарню с печами и глиняной посудой для хранения пищи, административный и жилой районы.

Археологи убеждены, что новое открытие позволит заглянуть в жизнь древних египтян во времена расцвета. Также известно, что городом правил еще сын Аменхотепа - Аменхотеп IV, более известный как Эхнатон. Возможно, раскопки помогут пролить свет на загадку, почему Эхнатон и его жена Нефертити решили переселиться из Атона в Амарну - будущую столицу Египта.

Ученые из Британского Борнмутского университета поставили под сомнение гипотезу о военном захвате древнего Египта гиксосами. Считают, что они пришли к власти мирно, внутри страны. Согласно принятой версии, захватчики ворвались в Египет из Сирии и правили отдельными частями страны между 1638 - 1530 гг. до н.э. Их происхождение с Ближнего Востока подтверждала археология, в частности исследования архитектуры, однако они не давали ответа на вопрос, как гиксосы пришли к власти. Археологи из университета собрали образцы эмали с зубов 75 человек, похороненных в столице гиксосов Телль-эль-Дабаа. Они сравнили соотношение изотопов стронция в зубах с сигнатурами изотопов окружающей среды Египта и других окружающих стран и обнаружили, что многие жители города не были местными, а эмигрировали из разных территорий. Это доказало мультикультурное происхождения гиксосов. С течением времени иммигранты пришли к власти, не прибегая к насилию.