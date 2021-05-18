Раскопали и показали культовое сооружение на дне кургана

Фото: Depo.Дніпро

В селе Новоалександровка в пригороде Днепра в ходе исследования кургана археологи нашли вертикально установленные гранитные глыбы.

Мегалитическому сооружению примерно 5 тыс. лет. Оно имело культовое значение. Всего нашли 14 глыб. Часть камней изъяли еще в древние времена, сообщает Depo.Дніпро.

Археологи считали, что глыбы для кромлеха доставлялись водой. Неподалеку протекает река Сура.

С обеих сторон кромлеха обнаружили два симметричных захоронения ямной культуры с раскрашенным красной охрой черепом.

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После окончания раскопок кромлех могут реставрировать.

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