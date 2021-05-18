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среда, 19 мая 2021 01:13

Раскопали и показали культовое сооружение на дне кургана
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Возле Днепра обнаружили древний кромлех
Фото: Depo.Дніпро
Возле Днепра обнаружили древний кромлех
Возле Днепра обнаружили древний кромлех
Возле Днепра обнаружили древний кромлех

В селе Новоалександровка в пригороде Днепра в ходе исследования кургана археологи нашли вертикально установленные гранитные глыбы.

Мегалитическому сооружению примерно 5 тыс. лет. Оно имело культовое значение. Всего нашли 14 глыб. Часть камней изъяли еще в древние времена, сообщает Depo.Дніпро.

Археологи считали, что глыбы для кромлеха доставлялись водой. Неподалеку протекает река Сура.

С обеих сторон кромлеха обнаружили два симметричных захоронения ямной культуры с раскрашенным красной охрой черепом.

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После окончания раскопок кромлех могут реставрировать.

На острове Хортица нашли скифское захоронение возрастом 2,5 тыс. лет. Это первая с 1992 года находка уцелевшего скифского захоронения на острове.

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