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среда, 17 июля 2019 17:11

Раскопали древний мегаполис

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Автор: antiquities.org.il
  В Израиль раскопали неолитический мегаполис
В Израиль раскопали неолитический мегаполис
Археологи обнаружили тысячи орудий труда, ювелирных украшений и фигурок в ходе раскопок древнего поселения в Израиле. Исследователи считают, что 9 тыс. лет назад здесь находился большой неолитический мегаполис.

Город обнаружили случайно. Рабочие проводили земельные работы перед строительством скоростного шоссе в 5 км от Иерусалима. Ученые предполагают, что в городе могли проживать 2-3 тыс. человек, сообщает BBC.

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Долгое время считали, что здесь не было древних крупных поселений. Тогда человечество только завершало переход от кочевого образа жизни к оседлому. В ходе раскопок нашли большие сооружения, среди которых есть как частные дома с комнатами, так и общественные с ритуальными помещениями. Также ученых удивили улицы-проходы между домами. Квартальную застройку придумают намного позже в Шумере и древней Индии.

Рядом со зданиями нашли множество кремневых и каменных орудий труда и предметов культа.

Автор: antiquities.org.il
  Фигурка человека найденная в неолитическом мегаполисе неподалеку Иерусалима
Фигурка человека найденная в неолитическом мегаполисе неподалеку Иерусалима

Автор: antiquities.org.il
  Кремневое оружие найдено в неолитическом мегаполисе неподилак Иерусалима
Кремневое оружие найдено в неолитическом мегаполисе неподилак Иерусалима

Израильские и австралийские археологи проводят раскопки неподалеку города Кирьят-Гат, Израиль. Считают, что открыли древний город филистимлян - Секелаг. Город упоминается в Библии относительно Давида.

Согласно библейскому повествованию, царь Гата Анхус позволил Давиду найти убежище в Секелаге, когда тот бежал от царя Саула. Именно из этого города Давид пошел на помазание в Хеврон. Писания отмечает, что город сожгли пустынные кочевники амаликитяне. Мужчин убили, а женщин и детей взяли в плен.
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