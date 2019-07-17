Раскопали древний мегаполис

Город обнаружили случайно. Рабочие проводили земельные работы перед строительством скоростного шоссе в 5 км от Иерусалима. Ученые предполагают, что в городе могли проживать 2-3 тыс. человек, сообщает BBC.
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Долгое время считали, что здесь не было древних крупных поселений. Тогда человечество только завершало переход от кочевого образа жизни к оседлому. В ходе раскопок нашли большие сооружения, среди которых есть как частные дома с комнатами, так и общественные с ритуальными помещениями. Также ученых удивили улицы-проходы между домами. Квартальную застройку придумают намного позже в Шумере и древней Индии.
Рядом со зданиями нашли множество кремневых и каменных орудий труда и предметов культа.
Согласно библейскому повествованию, царь Гата Анхус позволил Давиду найти убежище в Секелаге, когда тот бежал от царя Саула. Именно из этого города Давид пошел на помазание в Хеврон. Писания отмечает, что город сожгли пустынные кочевники амаликитяне. Мужчин убили, а женщин и детей взяли в плен.
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