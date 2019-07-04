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Пришли с Европы: разгадали тайну библейского народа

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Пришли с Европы: разгадали тайну библейского народа
У филистимлян нашли европейские гены Фото: zen.yandex.ru

В 2016 году археологи нашли древнее кладбище библейских народов моря - филистимлян в городе Ашкелоне на территории современного Израиля. Раскопанніе остатки 160 человек отправили на генетическую экспертизу. Упоминания о филистимлян присутствуют на ассирийских глиняных табличках и на египетских папирусах. Вспоминает их и Ветхий Завет, в частности история о Давиде и Голиафе.

Международная группа исследователей пришла к выводу, что древние филистимляне, которые заселили Ближний Восток в XII в. до н.э. были потомками европейцев.

Из зубов и ушных внутренних костей ученым удалось выделить ДНК. Исследователи сравнивали их с геномами более 600-та европейцев, жителей Северной Африки и Ближнего Востока. Анализы ДНК показали, что филистимляне были потомками жителей Греции, Сардинии или Иберии - территории современной Испании, сообщает Фокус.

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Вероятно, их предки приплыли через Средиземное море на Ближний Восток в эпоху бронзового (II - I тыс. до н.э.) или раннего железного века (I тыс. до н.э.). Европейский генетический след полностью растворился в восточном генофонде всего за 2 века.

"Это произошло потому, что условия Восточного Средиземноморья, в целом, весьма проблематичны для сохранения ДНК. Оно деградирует, и когда условия окружающей среды теплые и влажные, оно деградирует быстрее", - отметил исследователь Майкл Фельдман.

Американские и израильские археологи обнаружили рядом с городом Ашкелон на юге Израиля кладбище филистимлян.

При раскопках найдены многочисленные человеческие останки и артефакты XI-VIII века до н. э. Кладбище обнаружили еще в 2013 году, однако о результатах проведенных работ публично сообщили только сейчас. Исследователи раскопали останки 160 человек, в основном взрослых людей и несколько захоронений маленьких детей.

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