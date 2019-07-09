Обнаружили остатки города, который упоминается в Библии

В Израеле нашли город Секелаг Фото: globallookpress.com

Израильские и австралийские археологи проводят раскопки неподалеку города Кирьят-Гат, Израиль. Они считают, что открыли древний город филистимлян - Секелаг. Город упоминается в Библии относительно Давида.

Согласно библейскому повествованию царь Гата Анхус позволил Давиду найти убежище в Секелаге, когда тот бежал от царя Саула. Именно из этого города Давид пошел на помазание в Хеврон. Писания отмечает, что город сожгли пустынные кочевники амаликитяне. Мужчин убили, а женщин и детей взяли в плен, об этом говорится в ролике на Youtube канале Israel Antiquities Authority Official Channel.

Раскопки в иудейских предгорьях - между Кирьят-Гатом и Лахисом начались еще в 2015-м. Здесь нашли доказательства поселения филистимлян с XII - XI вв. до н.э. В высшем слое почвы находилось сельское поселение со времен царя Давида. В разных комнатах нашли почти 100 керамических сосудов. Все они идентичны тем, которые находятся в современном укрепленном иудейском городе Хирбет Кеияфа - определенном как библейский город Шегараим - в предгорьях Иудеи.

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Профессор Йосеф Гарфинкель из Института археологии Еврейского университета в Иерусалиме отметил, что исследование руин доказывает, что ученые нашли библейский город Секелаг.

В 2016 году археологи нашли древнее кладбище библейских народов моря - филистимлян в городе Ашкелоне на территории современного Израиля. Раскопанные остатки 160 человек отправили на генетическую экспертизу. Упоминания о филистимлянах присутствуют на ассирийских глиняных табличках и на египетских папирусах. Вспоминает их и Ветхий Завет, в частности история о Давиде и Голиафе. Международная группа исследователей пришла к выводу, что древние филистимляне, которые заселили Ближний Восток в XII в. до н.э. были потомками древних европейцев.