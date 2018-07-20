"Раньше все лето было расписано, а сейчас - одна семья снимает комнату" - в Крыму разгар сезона

Фото: Анатолий Кримский

Село Малореченское, или "Малоречка" - крымский курорт бюджетного уровня. Поклонники этих пляжей ежегодно приезжали сюда на отдых с материковой Украины и из соседних регионов России, сообщает "Крым.Реалии".

Из-за аварийного сброса нечистот санслужбы периодически запрещают купаться на местных пляжах. Но это не останавливает желающих поплавать, несмотря на характерные "ароматы".

Автор: Анатолий Кримский Техническая зона под аварийным причалом

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Сейчас в Малоречке разгар сезона. Туристы радуются изобилию фруктов, более-менее чистому морю и теплому лету. Хотя последние несколько дней здесь, как и на всем крымском Южнобережье, зачастили грозы с ливнями.

Владельцы частного сектора и пансионатов "средней руки" жалуются на малое количество отдыхающих.

Автор: Анатолий Кримский Элеонора Губертовна с улицы Морской сетует на отсутствие курортников. "При Украине у меня летом задолго в очередь записывались на жилье, а сейчас только одна семья из Харькова комнату снимает"

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