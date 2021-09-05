Пыкассо нарисовал грядущую войну

Пабло Пикассо всего за 3 недели создал картину, в котором передал ужас войны. Фото: https://artdoart.com

Картину "Герника" испанского художника Пабло Пикассо (1881-1973) 6 сентября 1981-го решили передать в мадридский музей "Прадо" с США.

Воздушная бомбардировка баскского города Герника во время гражданской войны в Испании осуществили по приказу правительства Франсиско Франко. Его союзники: комендальський легион немецкого Люфтваффе и итальянский авиационный легион 26 апреля 1937-го без всякого предупреждения провели 3-часовое бомбардировки Герники. Хотя формальной целью атаки был соседней городов, в Гернике погибло до 1650 жителей и около 900 были ранены.

Это осудило все мировое сообщество. Трагедия вдохновила испанца Пабло Пикассо на создание картины. "Герника" показывала страдания гражданского населения во время войны. Пикассо за три недели создал большое полотно, в котором передал ужас войны и негуманное отношения человека к себе подобным.

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На картине слева стоит бык с широко раскрытыми глазами над женщиной, которая тоскует по мертвым ребенком на руках. В центре картины изображена лошадь пронизаная копьем. Центральным фокусом картины большая зияющая рана в боку коня.

Опасаясь нацистской оккупации Франции, Пикассо занял полотно Музею современного искусства в Нью-Йорке. После Всемирной выставки, картина совершила кругосветное путешествие, привлекая внимание к гражданской войне в Испании.

После смерти генерала Франсиско Франко "Герника" отправилась в Испанию. Вопреки воле Пикассо, желавшего, чтобы полотно украшало стены музея Прадо, картина была перенесена в Национальный музей искусств королевы Софии.

В Париже 17 марта 1901-го началась посмертная выставка работ голландского живописца Винсента ван Гога. Экспрессивные картины стали сенсацией в художественном мире. При жизни ван Гог выставлял лишь несколько работ в Париже и Брюсселе, однако не получил должного признания. Слава к нему пришла лишь после парижской выставки.