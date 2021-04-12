Путешественники нашли в пустыне амулет, связанный с богом солнца

В израильской пустыне Негев нашли уникальный амулет в виде жука-скарабея. Находку связывают с богом солнца Ра.

Амулет увидели путешественники из Иерусалима. Они осматривали археологический объект на северо-западе пустыни и сразу передали обнаруженное украшение археологам. На нижней части амулета вырезаны две кобры и ритуальный сосуд, сообщает издание Express.

Исследователи предполагают, что амулет изготовили в IX или VIII в. до н. э. - почти за 1000 лет до рождения Иисуса Христа. Они отметили, что обычно амулеты-скарабеи не является редкостью - их носили древние египтяне и жители соседних стран. Но этот уникален. За все время археологи находили лишь два подобных - в Ливане и Египте. Это же первый, обнаруженный в Израиле.

Автор: Israel Antiquities Authority Амулет назвали первым подобным, обнаруженным на территории Израиля. 2 аналогичных нашли в Египте и Ливане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли гробницу с мумифицированными кошками и жуками

Ученые также рассказали, что скарабеи имели прочную связь с египетским пантеоном богов. Само название означало "тот, кто рождает". Такая связь между богом-творцом и жуком возник из-за своеобразного толкования египтян.

Наблюдая за жуком, который вылезал из кучи овечьего помета куда самка откладывала свое яйцо, они интерпретировали это как акт спонтанного самосозидания. А в перекатывание жуком шарика из помета видели аналогию с богом Ра, который катит Солнце по небу. Скарабей символизировал ежедневное возрождения утреннего Солнца.

Археологи поблагодарили путешественников за находку. Ее включат в музейную коллекцию "Национальные сокровища Израиля".

Недавно в пустыне Негев в Израиле 11-летний мальчик Цви Бен-Давид нашел древний амулет в виде полуобнаженной женщины со сложенными на груди руками и платком на голове. Он сделал находку во время семейной поездки в поселок Нахаль ха-Восор на юге Израиля. Посещал туристическую тропу в русле реки Восор. Находка позволит расширить знания о культовых практики в библейские времена.