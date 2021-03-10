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четверг, 11 марта 2021 01:13

В пустыне нашли амулет в виде фигуры женщины

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В пустыне нашли амулет в виде фигуры женщины
В Израиле нашли древний амулет. Фото: YEVGENY OSTROVSKY/ISRAEL ANTIQUITIES AUTHORITY

В пустыне Негев в Израиле 11-летний мальчик Цви Бен-Давид нашел древний амулет в виде полуобнаженной женщины со сложенными на груди руками и платком на голове.

Он сделал находку во время семейной поездки в поселок Нахаль ха-Восор на юге Израиля. Посещал туристическую тропу в русле реки Восор, сообщает Управление древностей Израиля.

Артефакт изготовили около 2,5 тыс. лет назад. Эксперты считают, что это мог быть амулет плодородия. Подобный предмет могли использовать также для защиты младенцев.

"Керамические фигурки женщин с обнаженной грудью известны в Израиле в разные периоды, в том числе в эпоху Первого Храма. Они были обычным явлением в доме и повседневной жизни. Служили амулетами для защиты, удачи и процветания", - объясняют археологи Орен Шмуэли и Дебби Бен Амии.

Во многих древних культурах были распространены амулеты, которые защищали плодородие и материнство. В Библии есть свидетельства о культурное влияние соседей на израильтян.

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Находка позволит расширить знания о культовых практики в библейские времена.

В Израиле в Иерусалиме обнаружили крайне редкую давнюю печать. Она принадлежала женщине по имени Елихана. Печать нашли на территории национального парка. Ей около 2,6 лет, сообщает Управление древностей Израиля.

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