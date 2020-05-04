Провозгласили независимость Крыма

Верховная Рада Украины отменили конституцию Крыма. Фото: https://unsplash.com

Парламент Крыма 5 мая 1992-го принял "Акт о провозглашении государственной независимости Республики Крым" и назначил референдум по этому вопросу. Украинский парламент признали документ противоречащим Конституции Украины.

Верховная Рада Украины закрепила за Крымом широкие полномочия по самостоятельному решению вопросов экономического, социального и духовного развития. Крымские парламентарии нарушили Конституцию Украины. Территория Украины не может быть изменена без ее согласия и Республика Крым является составной частью Украины и самостоятельно решает только те вопросы, которые отнесены к его компетенции.

На следующий день в Крыму на седьмой сессии приняли Конституцию. Она определяла Республику Крым демократическим государством в составе Украины. Город Севастополь стал городом с особым статусом и неотъемлемой частью Крыма.

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В Киеве заявили, что в таком случае возбудят уголовные дела. Это убедило крымских депутатов воздержаться от референдума и последующих действий. Верховная Рада Украины и президент Леонид Кучма отменили такую ​​конституцию и создали новые условия, при которых Крым оставался частью Украины.

"Принятие Верховной Радой Республики Крым этих решений дестабилизировало обстановку как в Крыму, так и в Украине в целом", - говорится в постановлении парламента.

В 1994 году парламент Крыма принял постановление "О восстановлении конституционных основ государственности Республики Крым". Предлагали вернуть в действие Конституцию в редакции от 6 мая 1992 года. Это постановление Верховная Рада отменила через год.

27 июня 1944 началось массовый вывоз болгар, армян и греков из Крыма в восточные районы СССР. Вывезли более 15 тыс. Греков, 12,4 тыс. болгар, 9,6 тыс. армян.