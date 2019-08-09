Приняли документ, который изменил жизнь крестьян

Австрийская империя ликвидировала крепостное право в Буковине 9 августа 1848-го. Этому способствовал острый кризис феодально-крепостнической системы. Ускорила принятие радикального решения европейская революция "Весна народов".

В австрийском парламенте шли острые дебаты относительно того, каким образом будут освобождать крестьян. Депутат от Буковины Лукьян Кобылица и левое крыло выступили против выкупа помещикам. Однако большинством голосов приняли решение в пользу выкупа.

Крестьян объявляли свободными. Они наделялись землей, которую должны были выкупить - 2/3 платили самостоятельно, 1/3 за них платило государство. Выкуп платили вместо крепостных повинностей. Западноукраинские крестьяне платили втрое больше, чем румынские и чешские. При этом за помещиками закрепили лучшие и плодородные земли.

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В ходе реализации реформы обострились проблемы сервитутов - за помещиками оставались луга, пастбища, леса, пруды. За пользование ими крестьяне вынуждены были платить дополнительно.

Несмотря на открытую помещичью направленность реформы, она способствовала развитию рыночных отношений. Также крестьяне впервые за много веков получили настоящие гражданские права.

Автор: uk.wikipedia.org Крестьяне устанавливали памятные кресты в честь отмены крепостного права

19 февраля 1861-го в Российской империи Александр II обнародовал "Манифест" об отмене крепостного права и "Положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости", согласно которому статуса крепостных лишились 22,5 млн человек.