Президент США принял украинского путешественника

Автор: wikipedia Портрет Юрия Лисянского написал художник Владимир Боровиковский

29 марта 1795-го в Филадельфии президент США Джордж Вашингтон лично принял у себя украинского мореплавателя и путешественника Юрия Лисянского. Мужчина проживал в США и служил на британском флоте как волонтер от Российской империи.

"Президент так ласково обошелся со мной, что я до конца жизни своей должен оставаться ему благодарным и всегда говорить, что не было еще в мире более выдающегося, чем он, мужа. Простота его жизни и доброжелательность в обращении такие, что в одно мгновение захватывают и удивляют чувства", - писал мореплаватель в записках.

Юрий Лисянский родился в 1773 году в Нежине в семье священника, который происходил из древнего казацкого рода Лисянских. Его мать была из знатного рода Якубовских. В 1783 году семья получила грамоту, подтверждающую российское дворянство. Отец отправил Юрия вместе со старшим братом Ананием учиться в Кронштадтский морской кадетский корпус. Там он подружился с немцем по происхождению Иваном Крузенштерном.

В 1788 году началась русско-шведская война. Юрия назначили на 32-пушечный фрегат "Подражислав" мичманом. Участвовал в морской битве при острове Готланд, где встретились 17 линкоров Российской империи и 20 кораблей Швеции. Заслужил похвалу капитана корабля.

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После окончания войны в 1790 году служил на флоте и через 3 года получил чин лейтенанта. Тогда же вместе с Крузенштерном и 15 офицерами был направлен для прохождения морской практики в Великобританию. На кораблях английского флота пробыл волонтером 6 лет. Побывал в Вест-Индии, сопровождал английские караваны у берегов Южной Африки и Индии. Воевал с пиратами в водах Северной Америки, путешествовал по США, где проживал в течение 1795-1796 годов, общался с президентом Джорджем Вашингтоном. В составе британской эскадры воевал с французами во время Войны первой коалиции.

В 1799 году вернулся в Россию. Получил чин капитан-лейтенанта и командование захваченным у Швеции фрегатом "Аф Тролле", который назвали "Автроил". В 1802-м за участие в 16 морских кампаниях и 2 больших сражениях был награжден Георгиевским крестом IV степени.

Еще за несколько лет до того Крузенштерн подал имперскому руководству проект первой кругосветной российской экспедиции, но его не поддержали. Впрочем, интерес проявила полугосударственная Русско-американская торговая компания. Она согласилась профинансировать путешествие. Юрий Лисянский решил принять участие и стал помощником Крузенштерна. Прибыл в Лондон и приобрел шлюпы "Леандр" и "Темза", рассчитанные на 58 и 48 человек экипажа. Мореплаватели назвали их "Надежда" и "Нева" и отбыли из Кронштадтского рейда 7 августа 1803 года.

Именно на корабле "Нева" Лисянский совершил первую российскую кругосветку и опередил Крузенштерна на 2 недели. В 1804 году корабель "Нева" поддержал русские войска в битве против тлинкитов при Ситке на Аляске.

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Свои впечатления описал в книге "Путешествие вокруг света". Его именем назвали остров на Гаваях, остров на Аляске, ряд географических объектов в России. В Нежине установили памятник, назвали улицу и музей в его честь.

Автор: Из книги "Путешествие вокруг света на корабле "Нева" Кругосветное путешествие Лисянского и Крузенштерна

Умер Юрий Лисянский 26 февраля 1837 года в Петербурге, его похоронили на кладбище Александро-Невской лавры.

Житель Нежина Валентин Яковенко создал модель шлюпа "Нева". На нем нежинец Юрий Лисянский в 1803-1806 годах совершил кругосветное путешествие. Модель в мельчайших деталях воспроизводит парусник. Мастер воссоздал парусный шлюп, изготовленный английскими корабелами на одном из лондонских доков. В 1802 году Лисянский приобрел его на средства Российско-американской кампании специально для кругосветной экспедиции. "Неву" передали в Нежинский музей Юрия Лисянского.