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четверг, 21 ноября 2019 11:27

Презентовали проект уникального украинского музея

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Презентовали проект уникального украинского музея
В Киеве планируют открыть новый музей Голодомора Фото: facebook.com/volodymyr.v.prokopiv

В Художественном арсенале в Киеве презентовали масштабный проект Музея Голодомора. Центр планируют открыть на Днепровских склонах к 90-й годовщине трагедии. Должен стать первым новейшим и целостным Музеем Голодомора в мире.

"Архитектурный проект разработан группой архитекторов компании "Проектные системы" (Киев, Украина, главный архитектор Андрей Миргородский). Также привлечены две всемирно известные дизайнерские компании - Haley Sharpe Design Ltd (Канада, Великобритания) и Nizio Design International (Польша).

Разработчики обещают, что это будет мощный научно-образовательный центр. Он будет включать временную экспозицию, исследовательский центр, главный архив, кинозал, библиотеку, образовательные аудитории, детское пространство. Кстати, он должен стать крупнейшим музеем в Украине, более 15 тыс м²", - сообщил в Facebook секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопов.

Сейчас в Украине действует Национальный музей Голодомора-геноцида в Киеве.

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82% граждан Украины считают, что Голодомор 1932-1933 годов был геноцидом украинского народа. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" с 29 октября по 4 ноября 2019 года.

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