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вторник, 19 ноября 2019 16:04

Сколько украинцев считают Голодомор геноцидом. Появился соцопрос

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Сколько украинцев считают Голодомор геноцидом. Появился соцопрос
Зажечь свечу памяти чаще предпочитают старшие опрошенные, чем молодые Фото: Укринформ

82% граждан Украины считают, что Голодомор 1932-1933 годов был геноцидом украинского народа. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" с 29 октября по 4 ноября 2019 года.

Тех, кто не поддерживает этот тезис - 11%, колеблются - 7%. Возросло количество тех, кто однозначно согласен с этим утверждением, по сравнению с прошлым годом, пишет ИНТЕРФАКС-УКРАИНА.

Голодомор является геноцидом для 95% жителей Запада страны, 87% - Центра, 72% - Юга и 61% - Востока. Жители сёл более склонны поддерживать этот тезис, чем горожане. В возрастном и образовательном разрезе различий по отношению к этому вопросу не наблюдается. Заметно меньше склонны поддерживать это утверждение те, кто жалеет о распаде СССР. Несмотря на это, и в этой группе согласных с признанием Голодомора геноцидом - относительное большинство.

73% опрошенных планируют зажигать свечу в День памяти жертв Голодомора в память о погибших от голода, 20% сказали, что не будут этого делать. По сравнению с прошлым годом количество тех, кто намерен зажечь свечу, возросла.

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Зажечь свечу памяти чаще предпочитают старшие опрошенные, чем молодые. Опрашивали 3 тыс. респондентов от 18 лет и старше.

Бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий провел параллели между вероятными переговорами президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным и событиями 100-летней давности. "100 лет назад тоже многие говорили - давайте завершим войну; давайте разойдемся по селам просто пахать землю. Ценой этого стал Голодомор. Ценой была расстреляна вся украинская интеллигенция. Мы должны быть готовы бороться за свою независимость", - сказал экс-спикер.

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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