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понедельник, 18 ноября 2019 10:40

100 лет назад мы уже договаривались с Россией. Это закончилось Голодомором - Парубий напомнил Зе-команде уроки истории

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100 лет назад мы уже договаривались с Россией. Это закончилось Голодомором - Парубий напомнил Зе-команде уроки истории
Российская империя не имеет шанса на существование без контроля над Украиной, говорит Парубий.

Бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий провел параллели между вероятными переговорами президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным и событиями 100-летней давности.

"100 лет назад тоже многие говорили - давайте завершим войну; давайте разойдемся по селам просто пахать землю. Ценой этого стал Голодомор. Ценой была расстреляна вся украинская интеллигенция. Мы должны быть готовы бороться за свою независимость", - сказал экс-спикер.

"Тот, кто думает, что просто произойдет какое-то чудо и россияне просто побегут из Украины, то глубоко ошибается. Российская Федерация сегодня реализует очень масштабный план восстановления контроля Кремля над тем геополитическим пространством, которое когда-то контролировал Советский Союз. Их сфера интересов достигает и США, и дестабилизации Европы. И поэтому очень много радикальных движений финансируемые из России. Но все эти планы Путина невозможны без контроля над Украиной", - объяснил Парубий.

"Российская империя не имеет шанса на существование без контроля над Украиной. Государственный империализм является ключевой частью государственной политики России. Война - это не только танки. Энергетические атаки, информационные атаки, гуманитарные, экономические продолжались всегда", - добавил он.

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Напомним, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил провести встречу Зеленского и Путина в Казахстане, отметив, что президент Украины уже согласился на встречу тет-а-тет.

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