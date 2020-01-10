Преодолевали природные катаклизмы – ученые расшифровали загадочную надпись викингов

Викинги установили знак в память о климатической катастрофе. Фото: dialogs.org.ua

Шведские ученые расшифровали загадочную руническую надпись эпохи викингов, выбитую на камне 1200 лет назад. Текст на камне, находящемся у церкви Рекского прихода в коммуне Едесхег, рассказывает о климатической катастрофе.

Начальные руны свидетельствуют, что камень установлен в честь погибшего воина по имени Вемуд его отцом Варином. Сначала исследователи решили, что описываются какие-то битвы, но не смогли связать это с реальными историческими событиями, сообщают "Диалоги".

В ходе нового исследования артефакта предложили новое прочтение. По мнению ученых, битвы проходили не с войсками врагов, а с силами природы. Указанное в тексте противостояние"тепла и холода, жизни и смерти" имело буквальный смысл.

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В VI в. Скандинавию поразила климатическая катастрофа. Произошло резкое похолодание, которое привело к потере урожая и голоду, от которого гибли викинги. Населения полуострова сократилось в 2 раза. По верованиям скандинавов, аномальная зима была предвестником Рагнарёка – конца света.

Ученые предположили, что Рекский камень был своего рода памятником погибшим и "оберегом" от новой катастрофы. Руническая надпись состоит из 762 рун и 9 загадок. Пять из них касаются Солнца, четыре – верховного бога Одина и его воинов. Эксперты также обнаружили сходство между текстом на камне и ранней скандинавской поэзией.

Ученые расшифровали старейший христианский манускрипт эпохи римского Египта. Уникальный документ проливает свет на быт и семейные отношения времен раннего христианства. Письмо, датированное 230 г. н.э., более 100 лет хранилось в Базельском университете.