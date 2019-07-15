Раскрыли содержание древнейшего письма христиан

Ученые изучают раннее христианство с помощью древних писем Фото: twitter.com/UniBasel_en

Ученые расшифровали старейший христианский манускрипт с эпохи римского Египта. Уникальный документ проливает свет на быт и семейные отношения времен раннего христианства.

Письмо, датированное 230 г. н. э. более 100 лет хранилось в Базельском университете. В нем говорится, что в начале III в. христиане жили вне городов в египетской глубинке. Несмотря на это, они занимали руководящие политические должности и не отличались от своей языческой среды, сообщает Evangelical Focus.

Жизнь ранних христиан в Римской империи нередко представляли очень тяжелой. Считали, что им угрожали преследования. Однако содержание письма, которое отправил житель Египта Арриан своему брату Павлу отрицает классический подход. Письмо опубликовала в собственной книге профессор истории древнего мира Базельского университета Сабина Хюбнер.

Приветствую, мой господин, мой несравненный брат Павел. Я, Арриан, приветствую тебя, молясь, чтобы бы все в твоей жизни было хорошо. Поскольку Менибий собирался к тебе, я посчитал нужным приветствовать тебя, как и нашего отца. Теперь я напоминаю тебе о гимназиарии, чтобы мы здесь не переживали. Гераклидесу не удалось решить вопрос, потому что его избрали в городской совет. Найди таким образом возможность самостоятельно приобрести две ароуры земли. Также пришли мне соус из рыбьей печени, на свой вкус. Мать-хозяйка передает тебе, твоей жене, сладким детям приветствия. Приветствие от наших братьев и всех наших людей. Молюсь, чтобы ты преуспел в Господе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Впервые для туристов открыли египетскую Ломаную пирамиду

Использование последней аббревиатуры, известной в христианском мире как nomini sacra не оставляет сомнений в христианских убеждений писателя.

"Это исключительно христианская формула, с которой мы знакомы с рукописей Нового Завета", - пояснила профессор Сабина.

Кроме того, исследователи отмечают, что имя Павел считалось чрезвычайно редким для того времени. Вероятно, родители назвали сына в честь апостола Павла.

Ароура - мера пахотной земли в древнем Египте, равна площади 100 египетских локтей. 1 локоть равнялся 45 см.

Группа чешских археологов обнаружила древнейшую песню о любви. Ее нашли в погребальной камере Верховного жреца Инти в Египте. При жизни жрец прославился своей жестокостью по отношению к подданным. Именно поэтому археологов удивила романтическая находка.