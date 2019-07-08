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понедельник, 08 июля 2019 09:59

Нашли текст древнейшей песни о любви

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Нашли текст древнейшей песни о любви
Археолог Бржетислав Ваха стоит перед входом в гробницу Инти Фото: hyser.com.ua

Группа чешских археологов обнаружила древнейшую песню о любви. Ее нашли в погребальной камере Верховного жреца Инти в Египте. При жизни жрец прославился своей жестокостью по отношению к подданным. Именно поэтому археологов удивила романтическая находка.

"Находка Чешский археологов уникальная, так как ранее считалось, что древние египтяне составляли лишь религиозные тексты и тексты научного содержания. Она тем интереснее, что текст любовной песни находится в саркофаге жреца - служителя культа, который был, как известно, достаточно жестким по отношению к проявлению человеческих эмоций", - сообщил пражский ученый-египтолог Бржетислав Ваха.

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Песню сложили более 4300 лет назад. Египтологи расшифровывали текст около года. В нем говорится о любви парня по имени Яса к прекрасной девушке. Кроме чешского языка, песню еще перевели на английский, французский и немецкий языки, сообщает портал Hyser.

Археологи обнаружили в Северном Синае руины древней крепости.

Министра по делам древностей Египта Мустафа Вазири сообщил, что крепость оказалась одной из древнейших, ее возраст оценивается в 2600 лет.

Крепость датируется периодом с 664 по 610 годы до н.э. В ходе работ исследователям удалось обнаружить северо-восточную башню и остатки юго-восточной. Археологи также нашли остатки южной стены, протяженность которой около 85 м. Она была построена на месте недостроенного замка.

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