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суббота, 26 октября 2019 23:13

Предприниматель купил на аукционе костел
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На Львовщине купили костел
Фото: zaxid.net
На Львовщине купили костел
На Львовщине купили костел
На Львовщине купили костел

Предприниматель купил заброшенный храм в с. Мегера на Львовщине за 30 тыс. грн.

Новым владельцем костела стал предприниматель из Днепра Сергей Соболь. Общая площадь костела составляет 565 кв.м, передает zaxid.net.

Костел пытались продать с 2017 года. Тогда никто не подавался на торги со стартовой ценой более миллиона гривен. На этот раз устроили онлайн-аукцион, где Фонд госимущества предлагал приобрести костел за 528, 5 тыс. грн. с пошаговым понижением цены.

Благотворительная организация "Спадщина.УА" предложила за памятник 16 тыс грн, частная предпринимательница Светлана Шеховцева - 25 тыс. грн., а Сергей Соболь - 30,3 тыс. грн.

Новый владелец костела заявил, что не знает, как использовать его.

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"Даже не представлял себе, что такой объект можно так просто купить на аукционе. Интересный объект в пограничные Украины, поэтому решил купить", сказал он.

Соболь занимается розничной торговлей продуктами питания и табаком.

Костел Пресвятой Троицы не внесен в реестр памятников архитектуры. Он был построен в 1595 году и перестроен в 1845-м. Храм разрушили в ходе Первой мировой войны, а тогда восстановили в 1935 году.

Во Львове на ул. Сянская, 6 выступают против застройки места, где до Второй мировой войны была синагога. Местные активисты увешали плакатами место застройки, пишет в Facebook Богдан Кордова.

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