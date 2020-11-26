Правительство утвердило устав новой военной структуры

Вольное казачество стало национальным добровольным военно-милицейским формированием во времена Украинской революции и Фото: matrix-info.com

Генеральный секретариат Центральной Рады утвердил "Устав Вольного казачества в Украине" 26 ноября 1917 года.

Документ регламентировал, что в каждом городе или селе, несмотря на количество населения, могла существовать только 1 община Вольного казачества. Набирать в организацию могли лиц любой национальности и пола, но не моложе 18 лет и без уголовной судимости.

Основной задачей Вольного казачества должны были стать охрана общественного порядка и спокойствия в своих населенных пунктах, борьба с дезертирством в армии и беспорядками во время демобилизации. Для этого разрешалось создавать пешие и конные отряды, пожарные дружины. Впрочем, вопроса вооружения отрядов усилиями правительства политики избежали.

Устав признавал право членов структуры на физическое и духовное развитие. На местах казаки могли открывать библиотеки, издавать газеты, проводить открытии чтения и концерты. Так украинское правительство отрицало политическую направленность движения.

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16 октября 1917 года в Чигирине Черкасской области начался Всеукраинский съезд Вольного казачества. Присутствовали 200 делегатов, представлявших 60 тыс. казаков Киевщины, Херсонщины, Екатеринославщины, Черниговщины и Кубани. Вольные казаки появились как добровольные военные формирования для самообороны сел от бандитов. Делегаты съезда обратились к населению с призывом вооружаться. Поддержали республиканское демократическое федеративное устройство России во главе с Временным правительством. Почетным атаманом Вольного казачества стал командующий 1-го Украинского корпуса генерал Павел Скоропадский. Он находился на фронте, поэтому войсковым атаманом и генеральным писарем Свободного казачества выбрали Ивана Полтавца-Остряницу.