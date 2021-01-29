Построил за деньги жены. Обнаружили остатки имения вельможи

Очертания имения и сада увидели с воздуха Фото: Paul Stamper. (HS2)

Археологи обнаружили остатки богатого имения и сада эпохи Тюдоров в городке Колсхилл, Великобритания.

Их очертания сначала увидели на фотографиях, сделанных с воздуха, а археологические работы непосредственно на месте подтвердили догадку. Имение и сад датировали началом XVII в. Владельцем был сэр Роберт Дигби, передают "Аспекты".

"Дигби женился на аристократке Леттис Фитцджеральд из Ирландии. Она была богатой наследницей, благодаря богатству которой Дигби не только исправил свое материальное положение, но и улучшил социальный статус. Все указывает на то, что Дигби построил этот роскошный особняк за деньги Фитцджеральд", - рассказали исследователи.

Сад назвали одним из самых хорошо сохранившихся тюдоровских садов из найденных археологами в Англии.

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