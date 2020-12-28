В Гефсиманском саду раскопали остатки часовни

 
Ексклюзивы
1/5
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 486
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1062
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Просмотров: 396
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Просмотров: 324
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
2 Просмотров: 7137
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Просмотров: 756
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 477
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 189
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 19782
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 963
Фото
Все фото
5
6
26
3
5
Среди макулатуры обнаружили рукописи старинных украинских песен
Среди макулатуры обнаружили рукописи старинных украинских песен
Как туристы обживали городок в Карпатах - раритетные фото
Как туристы обживали городок в Карпатах - раритетные фото
&quot;Только один момент. Не говорите о советских &quot;наши&quot; - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
Из музея украли бивень мамонта и казацкие сабли
Из музея украли бивень мамонта и казацкие сабли
Курильница и ожерелье - в музей передали уникальные артефакты сарматов
Курильница и ожерелье - в музей передали уникальные артефакты сарматов
Видео
Все видео
Языковед провел в лагерях 31 год
Языковед провел в лагерях 31 год
Воссоздали пол храма, по которому ходил Иисус Христос
Воссоздали пол храма, по которому ходил Иисус Христос
Случайно обнаружили артефакт из пирамиды Хеопса, который потеряли 70 лет назад
Случайно обнаружили артефакт из пирамиды Хеопса, который потеряли 70 лет назад
В Крыму объявили республику
В Крыму объявили республику
Нашли мозаику, которая может изменить взгляд на историю Британии
Нашли мозаику, которая может изменить взгляд на историю Британии
Интервью
1/5
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 486
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
1 Просмотров: 558
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 19782
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 324
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1359
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 декабря 2020
1 Просмотров: 729
Україна оцінить
"Привет, как дела? Насколько знаю, у вас все плохо – экономика падает, бизнес исчезает, митинги каждый день по непонятным поводам", – ...
понедельник, 28 декабря 2020 16:13

В Гефсиманском саду раскопали остатки часовни

  Комментировать
В Гефсиманском саду раскопали остатки часовни
В Гефсиманском саду нашли древнюю христианскую часовню Фото: slovoproslovo.info

В Гефсиманском саду Иерусалима археологи нашли древнюю христианскую каплицу и жилые помещения. Они указывают на непрерывное присутствие христиан в древнем Иерусалиме.

На находки наткнулись благодаря работам по созданию специального туннеля для паломников. В свое время целый ряд помещений прилегал к древней базилике Агонии Господней - сейчас Церковь всех наций. О христианской часовне же знали с эпохи крестоносцев - XI в. Около нее располагался приют для паломников тех времен, передает "Слово про слово".

По словам археологов, все в очередной раз указывает на то, что христиане жили в городе после его захвата мусульманами.

Также им удалось найти ритуальный резервуар, в котором иудеи делали омовение перед тем, как выжимать масло. Священник Эудженио Аллиата отметил, что в Гефсимании ранее не обнаруживали ничего, что могли бы отнести к временам Иисуса Христа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли руины дома, в котором провел детство Иисус Христос

Израильские археологи нашли 1,7 тыс. ламп с христианскими и еврейскими символами недалеко от поселка Бейт-Натифф, района города Бейт-Шемеш.

По словам ученых, находки доказывают, что еще 1,9 тыс. лет назад христиане проживали и процветали в регионе вместе с израильтянами, о чем писал древний историк Иосиф Флавий. Ранее относительно этого находили мало свидетельств.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Гефсиманском саду раскопали остатки часовни». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
декабря

Священник умер после побоев

Изобретатели кино платили откупное американцу за его устройство

Самое читаемое
Жена Dzidzio показала упругие ягодицы
Жена Dzidzio показала упругие ягодицы
3
 Просмотров: 14346
Гороскоп на 28 декабря - 3 января: на какие события будет богатой неделя, которая заканчивает и начинает год
Гороскоп на 28 декабря - 3 января: на какие события будет богатой неделя, которая заканчивает и начинает год
 Просмотров: 9909
Гороскоп для Водолея на 2021 год: почему это время такое важное для вас
Гороскоп для Водолея на 2021 год: почему это время такое важное для вас
 Просмотров: 6813
Гороскоп на 27 декабря: кому будут объясняться в любви, а кого – засыпать комплиментами
Гороскоп на 27 декабря: кому будут объясняться в любви, а кого – засыпать комплиментами
 Просмотров: 6255
Чувственная Тина Кароль снялась полностью обнаженной
Чувственная Тина Кароль снялась полностью обнаженной
5
 Просмотров: 5886
История
В селе нашли церковный колокол
В селе нашли церковный колокол Просмотров: 513
Среди макулатуры обнаружили рукописи старинных украинских песен
Среди макулатуры обнаружили рукописи старинных украинских песен
5
 Просмотров: 405
Священник умер после побоев
Священник умер после побоев
 Просмотров: 360
Изобретатели кино платили откупное американцу за его устройство
Изобретатели кино платили откупное американцу за его устройство
 Просмотров: 288
Как туристы обживали городок в Карпатах - раритетные фото
Как туристы обживали городок в Карпатах - раритетные фото
6
 Просмотров: 1251
Больше всего комментируют
7
Что мешает Зеленскому проводить реформы
1
Україна оцінить
1
"Без него некому обеспечить его безопасность" - Ходорковский считает, что Путин хочет уйти из президентства, но боится
1
Воды в Крыму не будет и в следующем году
1
Ударили кастетом. Рассказали, как и за что убили военнослужащего
Голосов: 261
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть