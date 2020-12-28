В Гефсиманском саду раскопали остатки часовни

В Гефсиманском саду нашли древнюю христианскую часовню Фото: slovoproslovo.info

В Гефсиманском саду Иерусалима археологи нашли древнюю христианскую каплицу и жилые помещения. Они указывают на непрерывное присутствие христиан в древнем Иерусалиме.

На находки наткнулись благодаря работам по созданию специального туннеля для паломников. В свое время целый ряд помещений прилегал к древней базилике Агонии Господней - сейчас Церковь всех наций. О христианской часовне же знали с эпохи крестоносцев - XI в. Около нее располагался приют для паломников тех времен, передает "Слово про слово".

По словам археологов, все в очередной раз указывает на то, что христиане жили в городе после его захвата мусульманами.

Также им удалось найти ритуальный резервуар, в котором иудеи делали омовение перед тем, как выжимать масло. Священник Эудженио Аллиата отметил, что в Гефсимании ранее не обнаруживали ничего, что могли бы отнести к временам Иисуса Христа.

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Израильские археологи нашли 1,7 тыс. ламп с христианскими и еврейскими символами недалеко от поселка Бейт-Натифф, района города Бейт-Шемеш. По словам ученых, находки доказывают, что еще 1,9 тыс. лет назад христиане проживали и процветали в регионе вместе с израильтянами, о чем писал древний историк Иосиф Флавий. Ранее относительно этого находили мало свидетельств.