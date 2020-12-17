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четверг, 17 декабря 2020 13:01

Археологические находки пролили свет на отношения христиан и иудеев

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Археологические находки пролили свет на отношения христиан и иудеев
В Израиле археологи нашли тысячи ламп с христианскими и иудейскими символами Фото: facebook.com/AntiquitiesEN/

Израильские археологи нашли 1,7 тыс. ламп с христианскими и еврейскими символами недалеко от поселка Бейт-Натифф, района города Бейт-Шемеш.

По словам ученых, находки доказывают, что еще 1,9 тыс. лет назад христиане проживали и процветали в регионе вместе с израильтянами, о чем писал древний историк Иосиф Флавий. Ранее относительно этого находили мало свидетельств, сообщает Christian Headlines.

"Фигурки и мотивы на лампах из Бейт-Наттиф рассказывают историю Иудейских холмов в период после восстания Шимона Бар-Кохбы. В этот период также начало зарождаться христианство, и на некоторых масляных лампах из Бейт-Наттиф содержатся рыбные мотивы - один из символов христианства. Следовательно, множество разнообразных светильников и статуэток доказывают, что местное население представляло собой сочетание язычников, христиан и евреев", - отметили специалисты.

Находки также подтверждают достоверность некоторых исторических отчетов Флафия, хотя его и критикуют за рассказы о чудесах, совершенных Иисусом Христом.

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Недавно археологи из университета Хайфы нашли клад с поддельными древнеегипетским серебряными слитками в древних городах Бейт-Шеан и Мегиддо на севере Израиля. Находки датировали XII в. до н.э.

По словам ученых, всего в 8 из 35 кладов из Ханаана обнаружили покрытые серебром слитки меди. Все имели идентичный внешний вид с настоящими драгоценными, впрочем, значительно меньшую ценность. Предполагают, что такие слитки изготавливали с разрешения правителей Египта, которые контролировали Ханаан в те времена. Они пытались скрыть катастрофическую нехватку серебра в государственной казне.

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