Виноград и пальма - нашли монету, созданную евреями-повстанцами 1,9 тыс. лет назад

Археологи нашли уникальную бронзовую монету в Иерусалиме. Ее отчеканили около 1,9 тыс. лет назад, в период восстания Бар-Кохбы (132-135).

Выступление стало последним крупным еврейским восстанием против господства римлян. Люди взялись за оружие после того, как император Адриан приказал построить в Иерусалиме языческий храм, что евреи считали кощунством. Руководил восстанием Шимон Бар-Кохба - Сын Звезды. Он был харизматичным лидером, которого многие считали Мессией, предсказанным в Книге Чисел Ветхого Завета. Мятежники строили крепости в горах, вели партизанскую войну и даже создали небольшое независимое государство, продержавшееся некоторое время, сообщает Ancient Origins.

Автор: Koby Harati/City of David/Israel Antiquities Authority Показали монету, отчеканенную в период восстания Бар-Кохбы

Предполагается, что деньги использовали для уплаты налогов на подконтрольных евреям территориях. Найденная монета имеет изображение грозди винограда на лицевой стороне и финиковой пальмы на реверсе. Есть надпись "Второй год свободы Израиля", что указывает на ее изготовление в 133 году и надпись "Иерусалим", захват которого было конечной целью повстанцев. Также "Иерусалим" был боевым кличем мятежников.

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Несмотря на отчаянную борьбу за освобождение, городом так и не овладели. Вероятно, римский легионер нашел или снял монету с тела убитого повстанца и привез ее в иерусалимский лагерь как сувенир.

Ученые подчеркивают, что из 22 тыс. найденных в городе Иерусалим древних монет, только 4 позволяют посмотреть на этот период истории.

Автор: Koby Harati/City of David/Israel Antiquities Authority Показали монету, отчеканенную в период восстания Бар-Кохбы

Ранее в израильской Кесарии археологи нашли бронзовый горшок с 24 золотыми монетами XI в. Среди них были монеты, отчеканенные в Византийской империи. Они крайне редко оказывались за пределами государства. Исследователи считают, что клад зарыл житель города, убитый во время вторжения крестоносцев в 1101-м.