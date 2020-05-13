Виноград и пальма - нашли монету, созданную евреями-повстанцами 1,9 тыс. лет назад

Археологи нашли уникальную бронзовую монету в Иерусалиме. Ее отчеканили около 1,9 тыс. лет назад, в период восстания Бар-Кохбы (132-135).
Выступление стало последним крупным еврейским восстанием против господства римлян. Люди взялись за оружие после того, как император Адриан приказал построить в Иерусалиме языческий храм, что евреи считали кощунством. Руководил восстанием Шимон Бар-Кохба - Сын Звезды. Он был харизматичным лидером, которого многие считали Мессией, предсказанным в Книге Чисел Ветхого Завета. Мятежники строили крепости в горах, вели партизанскую войну и даже создали небольшое независимое государство, продержавшееся некоторое время, сообщает Ancient Origins.
Предполагается, что деньги использовали для уплаты налогов на подконтрольных евреям территориях. Найденная монета имеет изображение грозди винограда на лицевой стороне и финиковой пальмы на реверсе. Есть надпись "Второй год свободы Израиля", что указывает на ее изготовление в 133 году и надпись "Иерусалим", захват которого было конечной целью повстанцев. Также "Иерусалим" был боевым кличем мятежников.
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Несмотря на отчаянную борьбу за освобождение, городом так и не овладели. Вероятно, римский легионер нашел или снял монету с тела убитого повстанца и привез ее в иерусалимский лагерь как сувенир.
Ученые подчеркивают, что из 22 тыс. найденных в городе Иерусалим древних монет, только 4 позволяют посмотреть на этот период истории.
Ранее в израильской Кесарии археологи нашли бронзовый горшок с 24 золотыми монетами XI в. Среди них были монеты, отчеканенные в Византийской империи. Они крайне редко оказывались за пределами государства. Исследователи считают, что клад зарыл житель города, убитый во время вторжения крестоносцев в 1101-м.
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