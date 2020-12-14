Нашли поддельные деньги, которым более 3 тыс. лет

 
Ексклюзивы
1/5
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 198
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 594
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 1188
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 657
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4410
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4698
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1629
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 540
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 3465
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 765
Фото
Все фото
6
4
4
11
5
Каким увидел Киев во времена гетманства Хмельницкого голландский художник
Каким увидел Киев во времена гетманства Хмельницкого голландский художник
В центре города нашли куски древних амфор
В центре города нашли куски древних амфор
Позолоченная корона, серьги и кулоны - на месте древней столицы раскопали гробницу
Позолоченная корона, серьги и кулоны - на месте древней столицы раскопали гробницу
Каким увидел украинское село польский фотограф 1930-х
Каким увидел украинское село польский фотограф 1930-х
Серебряные арабские, английские и баварские монеты - под полом обнаружили клад викингов
Серебряные арабские, английские и баварские монеты - под полом обнаружили клад викингов
Видео
Все видео
В Крыму объявили республику
В Крыму объявили республику
Нашли мозаику, которая может изменить взгляд на историю Британии
Нашли мозаику, которая может изменить взгляд на историю Британии
Поднимал украинские флаги над Черноморским флотом - создали фильм об украинском контр-адмирале
Поднимал украинские флаги над Черноморским флотом - создали фильм об украинском контр-адмирале
Начали строительство крупнейшего в мире нефтепровода
Начали строительство крупнейшего в мире нефтепровода
Украина отмечает День Вооруженных сил
Украина отмечает День Вооруженных сил
Интервью
1/5
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Просмотров: 252
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
Просмотров: 774
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Просмотров: 270
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Просмотров: 2214
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 1080
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
13 декабря 2020
Просмотров: 630
Хитрий Миколай
"Дорогий Миколаю! Я весь рік був чемний і слухняний. Мрію, що подаруєш планшет. Буду на ньому вчитися і стану програмістом. Сергійко, 12 років", ...
понедельник, 14 декабря 2020 12:42

Нашли поддельные деньги, которым более 3 тыс. лет

  Комментировать
Нашли поддельные деньги, которым более 3 тыс. лет
Древние египтяне создавали "грязные деньги" на территории современного Израиля Фото: Courtesy Beth Shean expedition

Археологи из университета Хайфы нашли клад с поддельными древнеегипетским серебряными слитками в древних городах Бейт-Шеан и Мегиддо на севере Израиля. Находки датировали XII в. до н.э.

По словам ученых, всего в 8 из 35 кладов из Ханаана обнаружили покрытые серебром слитки меди. Все имели идентичный внешний вид с настоящими драгоценными, впрочем, значительно меньшую ценность. Предполагают, что такие слитки изготавливали с разрешения правителей Египта, которые контролировали Ханаан в те времена. Они пытались скрыть катастрофическую нехватку серебра в государственной казне, сообщает Live Science.

Ханаан не имел собственных серебряных рудников и металл приходилось импортировать. Но уже между 1200-1150 годами до н.э. торговля серебром пришла в упадок. В это время гибли сильнейшие цивилизации Востока, что и повлекло дефицит и побудило изготавливать "грязные деньги". Этот период получил название "коллапс позднего бронзового века".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине распространяют фальшивые деньги: как распознать подделку

Клад из Бейт-Шеана весил 157 г, а в слитках содержалось 40% серебра, сплавленного с медью и другими дешевыми металлами. Находки из Мегиддо весили 98 г и содержали лишь 20% серебра. Подделку замаскировали с помощью добавления металлического мышьяка, который придавал меди серебристый блеск. Для применения обоих методов подделки были необходимы знания, которыми не владели обычные люди, и значительный объем работы.

Авторы исследования рассказывают, что фальшивки изготовляли и после того, как египтяне оставили Ханаан, но именно они дали старт этой практике. Для борьбы с подделками слитки начали разрезать и проверять содержимое, а через несколько сотен лет в обращении появятся первые монеты.

Недавно 64 древние монеты нашла семья из британского Нью-Фореста в саду своего дома. Сокровище относится ко времени короля Эдуарда IV и его внука Генриха VIII. В нем есть необычные монеты с инициалами жен Генриха

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нашли поддельные деньги, которым более 3 тыс. лет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
декабря

На Кубани преостановили украинизацию

В Крыму переименовали населенные пункты

Исследователь обозначил путь вяленой рыбой

Самое читаемое
В Зеленского раскритиковали снятия шляпы с главной елки страны
В Зеленского раскритиковали снятия шляпы с главной елки страны 5 Просмотров: 11738
Умер украинский композитор
Умер украинский композитор Просмотров: 11396
Соревновались - кто отрубит больше голов
Соревновались - кто отрубит больше голов
 Просмотров: 10854
Гороскоп на 13 декабря: кому следует быть особенно осторожным накануне затмения
Гороскоп на 13 декабря: кому следует быть особенно осторожным накануне затмения
 Просмотров: 9180
Гороскоп на 14-20 декабря: чем удивит неделя, которая начнется с Солнечного затмения
Гороскоп на 14-20 декабря: чем удивит неделя, которая начнется с Солнечного затмения
 Просмотров: 8469
История
На Кубани преостановили украинизацию
На Кубани преостановили украинизацию
 1 Просмотров: 288
В Крыму переименовали населенные пункты
В Крыму переименовали населенные пункты
 Просмотров: 261
Исследователь обозначил путь вяленой рыбой
Исследователь обозначил путь вяленой рыбой
 Просмотров: 414
Возле храма нашли статую бога, который отрубает себе голову
Возле храма нашли статую бога, который отрубает себе голову Просмотров: 3799
Арестовали 40 националистов
Арестовали 40 националистов
 2 Просмотров: 1566
Больше всего комментируют
23
Умер актер Валентин Гафт
11
На Банковой проходит "захоронение правосудия" - Зеленскому принесли гроб
5
В Зеленского раскритиковали снятия шляпы с главной елки страны
3
В Израиле осудили инцидент с ханукией в Киеве. В МИД отреагировали на заявление
3
В Украину прибыл глава Европейского бюро ВОЗ
Голосов: 4
Голосование Коли должен был выиграть "Золотой мяч-2020"?
  • 1) Роберт Левандовский
  • 2) Кевин де Брейне
  • 3) Мохаммед Салах
  • 4) Лука Модрич
  • 5) Месси/Роналду
Просмотреть