Нашли поддельные деньги, которым более 3 тыс. лет

Древние египтяне создавали "грязные деньги" на территории современного Израиля Фото: Courtesy Beth Shean expedition

Археологи из университета Хайфы нашли клад с поддельными древнеегипетским серебряными слитками в древних городах Бейт-Шеан и Мегиддо на севере Израиля. Находки датировали XII в. до н.э.

По словам ученых, всего в 8 из 35 кладов из Ханаана обнаружили покрытые серебром слитки меди. Все имели идентичный внешний вид с настоящими драгоценными, впрочем, значительно меньшую ценность. Предполагают, что такие слитки изготавливали с разрешения правителей Египта, которые контролировали Ханаан в те времена. Они пытались скрыть катастрофическую нехватку серебра в государственной казне, сообщает Live Science.

Ханаан не имел собственных серебряных рудников и металл приходилось импортировать. Но уже между 1200-1150 годами до н.э. торговля серебром пришла в упадок. В это время гибли сильнейшие цивилизации Востока, что и повлекло дефицит и побудило изготавливать "грязные деньги". Этот период получил название "коллапс позднего бронзового века".

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Клад из Бейт-Шеана весил 157 г, а в слитках содержалось 40% серебра, сплавленного с медью и другими дешевыми металлами. Находки из Мегиддо весили 98 г и содержали лишь 20% серебра. Подделку замаскировали с помощью добавления металлического мышьяка, который придавал меди серебристый блеск. Для применения обоих методов подделки были необходимы знания, которыми не владели обычные люди, и значительный объем работы.

Авторы исследования рассказывают, что фальшивки изготовляли и после того, как египтяне оставили Ханаан, но именно они дали старт этой практике. Для борьбы с подделками слитки начали разрезать и проверять содержимое, а через несколько сотен лет в обращении появятся первые монеты.

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