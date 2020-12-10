Семья нашла золотые монеты во дворе своего дома

Во дворе нашли монеты английских королей. Фото: British Museum

64 древние монеты нашла семья из британского Нью-Фореста в саду своего дома.

Сокровище относится ко времени короля Эдуарда IV и его внука Генриха VIII. В нем есть необычные монеты с инициалами жен Генриха VIII, сообщили в Британском музее.

"Они обрабатывали почву, и внезапно эти монеты выскочили из земли. Это интересная для нас находка", - сказал хранитель сокровищ музея Ян Ричардсон.

Вероятно, клад спрятали в 1540 году. Хранитель монет средневековья и раннего Нового времени Барри Кук говорит, что нанесение инициалов королевских жен на золоте - необычное явлением.

Монеты спрятал богач. Общая стоимость клада составляла 24 фунта стерлингов, что эквивалентно сегодняшним $19 тис.

"Это были большие деньги. Больше, чем годовая заработная плата среднего человека", - сказал Кук.

На большинстве монет изобразили архангела Михаила, убивающего дракона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли древнейшие в мире фальшивые деньги

"Это обычная золотая монета позднего средневековья и раннего Нового времени", - сообщил музейщик.

Эксперт по монетам из музея Эшмол Джон Нейлор рассказал, что клад мог спрятать богатый купец или представитель духовенства.

"У нас есть период конца 1530-х и 1540-х годов, когда происходит роспуск монастырей. Мы знаем, что некоторые церкви действительно пытались скрыть свое богатство, надеясь, что они смогут сохранить его. Это важное сокровище", - сказал он.

В шведском Виггбюхольме на раскопках нашли монеты из серебра, браслеты и ожерелья. Археологи начали раскопки на месте поселения викингов.